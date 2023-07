I sedili della Tesla resistono al vino rosso (parola di Elon Musk)

Elon Musk ha deciso di sprecare del vino rosso per spiegarci che i sedili bianchi della Tesla resistono a qualsiasi tipo di sporco

di Manuela Chimera 24 Luglio 2023

Elon Musk si tiene impegnato in questi giorni. Mentre è intento a smantellare Twitter (dite pure addio al logo azzurro dell’uccellino, Musk lo sta sostituendo in queste ore con una sorta di X bianca su sfondo nero), ecco che ha anche deciso di sprecare del vino rosso per dimostrare a tutti che i sedili bianchi della Tesla resistono allo sporcos.

Elon Musk spreca del vino rosso sulla Tesla

Questa notizia potrebbe far felici tutti quegli autisti che “guai a versare qualsiasi cosa” sui sedili dell’auto. Non ce uno lo faccia intenzionalmente, di solito, ma può capitare. Comunque sia, Tesla ha condiviso un video sove si vede qualcuno versare (e sprecare) del vino rosso sui bianchissimi e candidissimi sedili di una sua auto elettrica.

Lo scopo del video era dimostrate quanto fosse resistente il materiale di cui sono fatti questi sedili e quanto sia facile pulirli anche quando gli versi sopra le peggiori cose. Il video è stato pubblicato su Twitter inizialmente dall’account di Tesla, salvo poi essere ricondiviso sull’account personale di Elon Musk con la frase aggiuntiva “red wine test”.

Un ulteriore post pubblicato da Tesla ha poi sottolineato come la “maggior parte dello sporco possa essere rimossa solamente usando acqua tiepida e un panno in microfibra”. Qualcuno ha anche cercato di capire di che vino si trattasse e, osservando bene la bottiglia, sembra che si tratti di un Mooi Kaap Droe Rooi, un vino rosso prodotto in Su Africa, nella provincia del di Western Cape.

Questo vino è descritto come “dolce e amichevole, con note di frutti rossi maturi e un retrogusto morbido”. Solitamente lo si abbina a “piatti facili, con o senza carne”. Da adesso si potrà aggiungere che è possibile abbinarlo anche ai sedili di una Tesla, a quanto pare.

Non è ben chiaro, però, se la mano che versa il vino sia quella dello stesso Elon Musk. E neanche se il vino, che di solito costa meno di 5 euro a bottiglia, provenga dalla cantina personale dello stesso Musk.

Ovviamente il video ha ricevuto non pochi commenti ironici. Un utente ha confermato quanto sia facile pulire i sedili bianchi della Tesla in quanto lui stesso li aveva sperimentati (involontariamente immaginiamo) rovesciandoci sopra una zuppa di patate e wurstel.

Altri hanno dichiarato che avevano proprio intenzione di acquistare una Tesla per via delle sue eccezionali prestazioni di pulizia. E ancora: un utente ha scritto “Agente: Signore, lei ha appena bevuto una bottiglia di vino? Conducente: No, stavo solo testando i sedili antimacchia della mia Tesla”.

Ecco il video su Twitter in questione: