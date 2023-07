I supermercati Sainsbury’s in UK eliminano il packaging di plastica della carne

di Manuela Chimera 7 Luglio 2023

Buone notizie per la sostenibilità ambientale arrivano dal Regno Unito: qui i supermercati Sainsbury’s hanno deciso di eliminare il packaging di plastica della carne. O meglio: lo ridurranno del 70%. Che è pur sempre un punto di inizio, comunque.

Come faranno i supermercati Saisnbury’s a eliminare il packaging di plastica?

Secondo quanto rivelato da Sainsbury’s, la catena di supermercati inglesi è pronta a rimuovere le vaschette di plastica dalla selezione di bistecche “by Saisnbury’s”. Quello che farà è sostituirla con una variante alternativa di cartone. In questo modo si ridurrà di almeno il 70% la plastica presente in ogni singola confezione di bistecche, con un risparmio totale di 249 tonnellate di plastica all’anno.

Al momento questi nuovi vassoi in cartone sono stati utilizzati su dieci prodotti di questa gamma e hanno il vantaggio che, essendo di cartone, possono essere riciclati direttamente a casa. Tutto quello che dovranno fare i consumatori è sciacquare il cartone prima di gettarlo via negli appositi bidoni per la raccolta differenziata.

Claire Hughes, direttore dei prodotti e dell’innovazione di Saisnbury’s, ha spiegato che, all’interno del loro progetto Plan for Better, stanno tentando di ridurre gli imballaggi in plastica nella loro gamma di prodotti a marchio proprio. Per tale motivo sono continuamente alla ricerca di modo alternativi per innovare e migliorare le loro confezioni, riducendo o sostituendo la plastica ovunque sia possibile. E il tutto cercando di agire molto velocemente.

Hughes ha poi continuato sostenendo che sono contenti di poter risparmiare altri 10 milioni di pezzi di plastica all’anno (il riferimento è alle precedenti modifiche effettuate sulle confezioni So Organic e Taste the difference). Hughes è perfettamente consapevole del fatto che, anche se stanno facendo buoni progressi, hanno ancora molto da fare.

Ricordiamo che Sainsbury’s si è impegnata a dimezzare l’uso di imballaggi di plastica nei prodotti a marchio proprio entro il 2025. Per esempio, ad aprile aveva eliminato le vaschette di plastica dai polli interi, mentre a inizio anno aveva tolto i sacchetti di plastica dalle banane. Lo scorso febbraio, invece, aveva eliminato le confezioni di plastica dalle vaschette del macinato di manzo, sostituendole con una variante sottovuoto e risparmiando così 450 tonnellate di plastica all’anno.

Ora, lo so che probabilmente questo cartone è stato ampiamente testato, tuttavia, memore delle cartucce di carta che finiscono con lo sciogliersi o con l’ammollarsi se stanno troppo a contatto con i liquidi, non posso fare a meno di chiedermi se questo cartone possa resistere all’inevitabile imbibirsi con i succhi rilasciati dalla carne. Non è che finisce anche lui con lo sciogliersi?