I Tedeschi amano i formaggi italiani: l’export Dop cresce del 25%

Ottima performance per l'export di formaggi Dop in Germania: il primo semestre del 2023 ha fatto segnare una crescita in valore del 25%.

di Luca Venturino 6 Ottobre 2023

Vero che forse a parlare di “amore” si rischia sempre di fare il passo più lungo della gamba, ma d’altro canto i numeri non mentono mica: l’export di formaggi Dop provenienti dal nostro caro e vecchio Stivale verso il mercato tedesco è in forte crescita, anche e soprattutto in valore.

Abbiamo parlato di numeri, e non a caso: i dati inerenti al primo semestre del 2023 parlano di un aumento del 25% a valore, equivalente a un fatturato complessivo di 262 milioni di euro. Si tratta delle rilevazioni redatte dagli analisi di casa Afidop, o Associazione Formaggi Italiani Dop e Igp, che nei giorni a venire – dal 7 fino all’11 di ottobre, a essere precisi – si troverà a presenziare ad Anuga, il principale evento fieristico europeo per il settore food & beverage, assieme ai Consorzi di Tutela di cinque delle principali denominazioni dello Stivale: Asiago, Gorgonzola, Grana Padano, Mozzarella di Bufala Campana e Taleggio.

Formaggi italiani nel mercato tedesco: un’analisi del caso

I nostri lettori più informati sapranno che proprio in Germania si sta configurando una piccola grande rivoluzione alimentare. Numeri alla mano, l’anno scorso (il 2022, per intenderci) ha fatto registrare il valore di consumo di carne pro capite più basso in assoluto da quando le autorità di settore hanno cominciato a tenerne traccia, con appena 52 chilogrammi a cranio. Un dato che trova ulteriore risonanza nel fatto che, a oggi, la Germania occupa saldamente il primo posto del podio per quanto concerne il fatturato delle alternative a base vegetale in Europa.

In questo contesto, tuttavia, i formaggi Dop italiani hanno trovato (e stanno tuttora trovando) un terreno eccezionalmente fertile: numeri alla mano, con oltre 23.400 tonnellate esportate nel semestre di riferimento (una mole che, è bene notarlo, equivale di fatto al 19% delle esportazioni a livello mondiale), la Germania rappresenta per le produzioni nostrane il secondo mercato in Europa dopo la Francia.

Ci pare fisiologico, dunque, che i protagonisti del settore dei formaggi italiani abbiano intenzione di battere il proverbiale ferro finché è caldo. “Un mercato su cui vogliamo continuare a investire” ha infatti commentato a tal proposito il presidente dell’Associazione Formaggi Italiani Dop e Igp, Antonio Auricchio, “anche per il valore che il popolo tedesco attribuisce ai nostri formaggi Dop, che rappresentano oltre la metà (56%) del nostro export caseario in Germania. Anuga in questo senso è il palcoscenico ideale di promozione per le nostre produzioni, che rimangono un elemento portante della filiera agroalimentare e della dieta mediterranea”.