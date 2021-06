Iginio Massari apre anche a Firenze la sua Alta Pasticceria

Dopo il primo a Roma, alla Stazione Termini, e poi a Venezia lo scorso marzo, Iginio Massari apre un secondo pop-up store “Alta Pasticceria” anche a Firenze, in via dei Vecchietti, all’interno dell’hotel Helvetia & Bristol.

All’interno del pop-up store si potranno assaggiare diverse leccornie firmate Massari. “Siamo felici di annunciare, in collaborazione con Starhotels – si legge nel comunicato stampa -, primo gruppo alberghiero privato italiano per fatturato e leader nei segmenti upscale e upper upscale & luxury, la prossima apertura della nostra nuova pasticceria in collaborazione con l’iconico hotel Helvetia & Bristol nella centralissima via dei Vecchietti”.

Helvetia & Bristol ha riaperto i battenti dopo un intervento di restauro e ammodernamento preservando l’originale struttura ottocentesca. I lavori di ampliamento conclusi nel 2021 hanno arricchito l’hotel dell’ala Bristol, situata nell’edificio adiacente al palazzo.

“In questo periodo difficile e complicato, l’imprenditoria non si rassegni, le idee si liberino e la fantasia tragga vera e nuova vita”, conclude il comunicato di Massari.