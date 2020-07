Iginio Massari conferma: in autunno aprirà a Verona

Iginio Massari conferma l’apertura di un nuovo punto vendita a Verona, in autunno. Già diversi mesi fa vi avevamo preannunciato la possibile espansione veronese di quello che, a tutti gli effetti, il pasticcere più noto d’Italia ha sempre presentato come un format altamente replicabile.

Il progetto delle sue pasticcerie, infatti, nasce con l’idea di essere riprodotto in scala, in diverse città italiane. Già, ma quali? A gennaio noi – vi dicevamo – puntavamo tutto su Verona, forti di un post Facebook che aveva tutta l’aria di un annuncio di lavoro. Purtroppo non abbiamo trovato nessuno che accettasse realmente la nostra scommessa, perché avremmo stravinto.

La conferma arriva, un po’ in sordina, dallo stesso pasticcere (e, dicono alcuni gossip non del tutto fondati, possibile nuovo giudice di Masterchef), sempre tramite social. Commentando un post sulla sua pagina, una follower chiede a Iginio Massari: “quando aprite a Verona?”. E lui, candido, senza mantenere nessun segreto: “In autunno”.

Non solo: il maestro della pasticceria italiana svela anche la location, segno che l’arrivo del nuovo negozio è davvero imminente. “A due metri dalla piazza più antica”, dice Massari rispondendo a un’altra utente che gli chiede lumi sul luogo della prossima apertura. E una nuova follower si inserisce nella discussione e specifica ulteriormente: “Il maestro apre in via Santa Anastasia”. Veronesi, siete pronti?