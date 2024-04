Iginio Massari lancia una linea di pasticceria per i supermercati Iper

Iginio Massari lancia in collaborazione con Marco Brunelli BuoniMaestri, linea di pasticceria per Iper la Grande I.

Devono essere giornate decisamente impegnative per Iginio Massari, tra l’approvazione in Parlamento della legge che porta il suo nome e il lancio di BuoniMaestri, nuova linea di pasticceria nata dalla collaborazione con Marco Brunelli, leader del Gruppo Finiper Canova e fondatore de Iper la Grande I.

Il primo, e al momento esclusivo punto di approdo è già stato definito – il supermercato a insegna Iper nel quartiere di Portello, a Milano: qui i clienti del punto vendita potranno scegliere tra un’ampia offerta di pasticceria che comprende torte da forno, torte glassate, macaron, mignon, mousse in barattolo e dolci al cucchiaio – tutte, come appena accennato nelle righe precedenti, firmate da Iginio Massari.

Iginio Massari lancia BuoniMaestri: tutti i dettagli della nuova gamma

Le linee tematiche che hanno portato alla concezione del progetto BuoniMaestri sono piuttosto semplici: porsi come ultimo obiettivo il reinterpretare i dolci della tradizione attraverso una visione più innovativa, e farlo utilizzando solo ed esclusivamente materie prime di alta qualità prive di coloranti artificiali. Lo stesso Iginio Massari ha guidato la squadra di ricerca e sviluppo declinando i propri sforzi anche e soprattutto attraverso la visione proposta da Marco Brunelli, risultando in una linea di prodotti che simboleggia un ponte tra il mondo dell’alta arte dolce e quello della grande distribuzione organizzata.

I “protagonisti” della linea BuoniMaestri, se così vogliamo definirli, li abbiamo già brevemente visti in apertura di articolo: sugli scaffali e nei banchi frigo del punto vendita Iper la Grande I di Portello i clienti potranno scegliere tra la torta Caprese, la torta Perfetta alle mandorle, una inedita Sbrisolona al cacao con gocce di cioccolato fondente, la Torta glassata ai tre cioccolati e poi ancora Tiramisù, Zuppa Inglese, macaron disponibile in sei gusti e la Nousse vaniglia e ananas.

La linea dei prodotti BuoniMaestri ha fatto il suo debutto assoluto poco meno di una settimana fa, l’11 di aprile, presso il sopracitato punto vendita meneghino. “La collaborazione tra due Maestri di questa portata nel progetto” si legge in una nota stampa emessa in gruppo “simboleggia un ponte tra due mondi, l’arte pasticciera e la grande distribuzione, uniti dalla passione per la qualità e la perfezione”.