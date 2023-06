Iginio Massari si lancia nel mondo dell’arredamento con lo Sgabello Bignè

di Luca Venturino 19 Giugno 2023

Pare che sia finalmente tempo, dopo un periodo di pausa durato diversi mesi, della nuova puntata di “Iginio Massari in situazioni e in contesti che non ti saresti mai aspettato”. Che diciamoci pure la verità – il ponte tra il mondo della pasticceria e quello dell’arredamento, almeno a un primo sguardo, sembra ancora più fragile ed evanescente di quello – già difficile da immaginare, lo dobbiamo ammettere – tra laboratori e dolciumi e una campagna vaccinale. Eppure eccoci qui: Iginio Massari fa il suo debutto nel settore dell’arredamento e lo fa con un semplice post sui suoi canali social. A voi l’ultima creazione del Maestro Pasticcere: lo Sgabello Bignè.

Iginio Massari e lo Sgabello Bignè: tutti i dettagli del nuovo lancio

Lo Sgabello Bignè è apparso sui canali social di Iginio Massari quasi in sordina, come se si trattasse dell’ennesima e innocua foto di un nuovo dolce (che d’altronde ci assomiglia pure, e non solo nel nome) partorito nella più recente sessione di laboratorio. Che il Maestro Pasticcere sperasse forse che non ce ne accorgessimo, che continuassimo a fare scorrere imperterriti la home di Instagram vagamente rintronati dai suoi contenuti squillanti, consumando bulimicamente foto e video senza prestare attenzione a quanto, di fatto, appariva su schermo?

Si scherza, naturalmente – e per di più, come abbiamo accennato in apertura di articolo, il buon Iginio Massari ci ha ormai abituato al fatto che può apparire un po’ in tutti i contesti e in tutte le salse: come testimonial della campagna per il vaccino in Lombardia, come dicevamo prima, o ancora nei panni di numerose photoshoppate come lo scorso inverno, quando per qualche giorno divenne la tendenza numero uno nella vetrina dei social.

Ma torniamo a noi – Iginio Massari e lo Sgabello Bignè, dicevamo. “Alta Pasticceria e arredamento si incontrano su valori comuni dando vita ad un nuovo progetto che glorifica la visione artigianale italiana” si legge nella didascalia che accompagna la foto degli sgabelli in questione. “Ecco che prende vita lo Sgabello Bignè, in cedro del Libano, con seduta imbottita, ideato da Samuele Montorfano in collaborazione con il Maestro Iginio Massari e realizzato da Riva 1920”.

Purtroppo non sono riportati altri dettagli come il prezzo di acquisto: la didascalia continua spiegando che è necessario contattare appositamente il servizio clienti per ricevere informazioni a tal proposito. Lo Sgabello Bignè, nel frattempo, sta già riscuotendo un certo successo tra i commenti del post: è tutto un tripudio di “Complimenti Maestro”, “Che spettacolo” e “Maestro, sono meravigliosi”.