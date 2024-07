Il 74% degli Italiani quando va fuori a cena sceglie la pizzeria: questione di preferenza o di portafoglio?

Che la pizza ci piaccia è un dato di fatto – pensate che Chiara Ferragni se l’è mangiata pure in India, decretando una clamorosa vittoria del Made In Italy. Altra certezza è che per molte famiglie il mantra, da ormai un paio di anni a questa parte, è quello di stringere allegramente la cinghia; come potrebbero testimoniare iniziative come il cosiddetto Carrello tricolore anti-inflazione (che poi è andata come andata, vero, ma apprezziamo l’impegno). Ma che succede se facciamo un due più due?

Ve lo diciamo noi – succede che il 74% degli italiani, quando va a cena fuori, sceglie una pizzeria. Si tratta di quanto emerso dall’indagine “Guida HoReCa Italia di Cga by Niq, che non può che farci sorgere un dubbio: dove finisce la preferenza e dove inizia la necessità?

Le preferenze degli italiani in numeri

La pizza rappresenta un pasto che promette di riempire la pancia e di non svuotare (non troppo) il portafoglio, è chiaro; e naturalmente ha dalla sua una ricca retorica che la accosta alla stessa identità nazionale. Dare un’occhiata ai numeri e concludere bonariamente che “caspita, certo che a noi italiani la pizza piace proprio tanto!” significa però ignorare un quadro economico contraddistinto da salari pressoché stagnanti e costi della vita in netto aumento.

Poi vabbè, che in questo Paese i poveri mangino meglio dei ricchi – parola del nostro ministro dell’Agricoltura, Francesco Lollobrigida – è una bella fortuna; ma piazzare la testa sotto terra e fare finta che sia solo questione di gusti significa peccare di miopia.

Ma torniamo a noi, e all’indagine in questione: in Italia si contano oltre 34mila pizzerie, di cui il 27% si trova nelle grandi città e il 73% in località più periferiche, e sono il locale preferito dai consumatori (74%, per l’appunto), distaccando nettamente i bar (65%) e ristoranti (64%).

Con cosa la si accompagna, la tonda? Con la birra, dicono i dati: nello specifico il 40% degli italiani opta per birre locali o nazionali, mentre il 28% preferisce birre importate o artigianali. Il report di cui sopra, analizzando la spesa delle persone che bevono birra in pizzeria, rileva che la birra rappresenta il 18% della spesa totale dei consumatori di birra nel mercato del fuori casa.