Il caffè ha un nuovo trend: ecco lo scallion latte, con un incredibile ingrediente segreto

Nuovo trend che, ci pare corretto sottolinearlo, ha di fatto preso origine dalla più rappresentativa vetrina della società occidentale – TikTok. Ecco lo scallion latte, dunque – una trovata che, come suggerisce il suo stesso nome, consiste più o meno banalmente nell’aggiunta dello scalogno tritato sul caffè.

La domanda sorge rapida e spontanea – passi per il latte che per carità, è tradizione; e passi anche per la variante aromatizzata al maiale di casa Starbucks che alla fine è un’edizione nata per celebrare il Capodanno lunare e i sapori tradizionali del Paese del Dragone; ma perché una persona dovrebbe volere aggiungere dello scalogno, tritato o meno poco importa, sul proprio caffè?

Gusto e sapore dello scallion latte, o caffè allo scalogno

La nostra mente, evidentemente troppo semplice, vacilla e inciampa. Stando agli innovatori che popolano la vetrina di TikTok, però, l’aggiunta di scalogno aiuta a bilanciare il gusto tradizionalmente amaro del caffè aggiungendo qualche nota di croccantezza. Chiaro, no? E non diteci che durante li caffè mattutino, rigorosamente consumato mentre l’algoritmo del linguaggio è ancora un caricamento in corso, non abbiate mai desiderato qualche pezzetto verde galleggiante ad aggiungere quella croccantezza extra.

In apertura di articolo abbiamo rintracciato l’origine dello scallion latte a quel mondo eterogeneo e vasto di TikTok, ma a onore del vero è giusto notare che il trend può più precisamente essere ricondotto a una sola regione (o meglio ancora, un solo Paese) – la Cina -, per poi spopolare anche sul resto del globo terracqueo.

Come dite? Volete la prova d’assaggio proprio qui, sulle nostre pagine? Mai dire mai – d’altro canto, ai tempi, abbiamo anche mischiato il drink passato alla storia come rappresentativo del Natale 2022: Pepsi e latte insieme. Com’è andata? Beh, giudicate con i vostri occhi.

Scherzi a parte, non è certamente da noi storcere al naso di fronte a chi ha il coraggio (e lo stomaco, permetteteci di aggiungere) per sperimentare, che vedere parrucconi e puristi alzare il sopracciglio e urlare alla lesa maestà è sempre uno spasso: mai avremmo pensato, però, che il caffè soffrisse di questa necessità di “croccantezza”, per l’appunto.

Curiosi di provare lo scallion latte per voi stessi? Ah, capitate nel posto giusto: @w_homecafe, appassionato di caffè e blogger, ha pubblicato da poco un tutorial completo sul proprio profilo Instagram. Non resta che seguire le istruzioni et voilà, potete comodamente definirvi “al passo con i tempi”. Buona fortuna, nel caso, e che la croccantezza extra sia con voi.