Il calciatore Moise Kean dona cibo ai senzatetto di Parigi

Il calciatore Moise Kean, attaccante attualmente in forza al Paris Saint-Germain, si è distinto per un gesto decisamente lodevole, questa volta fuori dal campo di gioco. Il centravanti si è infatti recato a Port de la Chapelle, a nord di Parigi, per distribuire del cibo ai senzatetto della capitale francese.

Kean ha inoltre pubblicato un post Instagram con diversi scatti fotografici che mostrano la sua generosità, accompagnati dalla frase “Spingendo via il dolore”.

In questo particolare periodo storico, colpito dalla pandemia, i calciatori sono stati fra i VIP più attivi nella consegna di cibo per indigenti e bisognosi.

Tra questi, ad esempio, l’ex Juventus e Nazionale Alex Del Piero, che lo scorso settembre ha consegnato cibo alle famiglie più bisognose e ai senzatetto di Los Angeles. Anche Sami Khedira, ora in forza all’Hertha Berlino, ha fatto una generosa donazione a Cucine solidali, il progetto di un team di cuochi torinesi, ai tempi in cui ancora giocava alla Juventus (dicembre 2020).

Fonte: Tuttomercatoweb.com