Il governo Biden cadrà per colpa di TikTok e degli hamburger?

Potremmo assistere a breve a un evento storico più unico che raro nel suo genere: la caduta di un governo statunitense ad opera di TikTok e degli hamburger. Effettivamente il governo Biden non sta navigando in buone acque al momento, anche per colpa dell’inflazione. E prontamente è arrivato un video su TikTok che sta cercando di insegnare al governo attualmente in carica qualcosa di politica economica.

TikTok, gli hamburger e quel video di politica economica

Forse non tutti sanno che le prossime elezioni USA si terranno il 5 novembre 2024. E forse non tutti sanno che il governo Biden sa attraversando una crisi a causa dell’inflazione e dell’aumento del costo della vita.

In questo clima di inflazione dominante, anche i fast food, tempio tradizionale del pasteggiare a basso costo, hanno subito rincari giudicati inaccettabili dalla popolazione statunitense. Rispetto a quando Biden ha iniziato il suo mandato, nel gennaio 2021, un menu classico di hamburger, patatine e soda è arrivato a costare anche 16,60 dollari, un 15% in più rispetto a prima.

Certo, non è colpa di Biden se da quando è entrato nella Casa Bianca la Russia ha invaso l’Ucraina scatenando rincari di materie prime e energia, se c’è stata la pandemia con tutte le ovvie conseguenze del caso, un’epidemia di influenza aviaria come mai viste prima finora e se è pure scoppiata una guerra fra Israele e Hamas.

Però gli americani con qualcuno dovranno pur prendersela e quel qualcuno è il loro presidente, accusato di aver messo in piedi una politica economica a dir poco terribile. Così, in piena campagna elettorale, mentre Biden e il suo partito faticano a rimanere a galla, ci si è messo pure quel tuttologo che è TikTok.

La piattaforma, infatti, ha riportato in auge un video di un anno fa che è diventato rapidamente virale. Il video in questione è stato condiviso tantissime volte e anche se il numero di condivisioni di un video di TikTok non è citato in nessun manuale di economia politica alla stregua di un indicatore di quanto un problema del genere sia grave, ecco che può dare però un’idea di quanto il malcontento sia diffuso.

Nel video si vede un ragazzo dell’Idaho che si mostra stupefatto e deluso dall’aver dovuto pagare 16,10 dollari un menu a base di hamburger. Nel video il ragazzo ammette di capire che ci sia una crisi dei posti di lavoro, problemi con l’aumento delle paghe e tante altre cose, ma sottolinea che è pura follia arrivare a pagare 16 dollari per un hamburger e delle patatine.

Il video in questione continua a imperversare su TikTo e secondo la CNN potrebbe finire con l’influire pesantemente sul risultato elettorale. Anzi: è un vero e proprio problema per i democratici in quanto, tradizionalmente, negli USA i fast food sono frequentati da una clientela a basso reddito che di solito vota democratico. Ma se proprio questi elettori iniziano a lamentarsi, ecco che Biden dovrebbe forse rivedere qualcosina nel suo programma politico (magari può crearsi un account su TikTok).