Un hamburger di McDonald’s è il delivery più ordinato dagli italiani nel 2023

Con buona pace del Made in Italy qua, Made in Italy là, ecco che poi, alla fine della fiera, salta fuori che è un hamburger di McDonald’s il delivery più ordinato dagli italiani nel 2023. A dirlo non siamo noi, bensì Deliveroo, il quale, come ogni anno in questo periodo, ha rivelato la sua classifica “Deliveroo 100”, quella che svela i piatti più gettonati sulla piattaforma.

Deliveroo 100, i piatti più ordinati in Italia

Partiamo dall’Italia. Dove nonostante tutti continuino a proclamare quanto sia bello, buono e giusto il Made in Italy, ecco che poi finiscono con l’ordinare qualcosa che non è esattamente originario dell’Italia. Questo perché gli italiani nel 2023 si sono buttati in massa sul Gran Crispy McBacon di McDonald’s a Milano.

Un minuto di silenzio per il Made in Italy che si allontana ed ecco che al secondo posto troviamo il Poke al Salmone della Poke House di Milano. Perché le insalatone di questo tipo piacciono sempre. Terza posizione, invece, per un qualcosa di decisamente italianissimo: stiamo parlando della Schiacciata La Paradiso di All’Antico Vinaio di Milano.

Scendendo dal podio, troviamo di nuovo una poke, la Rainbow Bowl di Makito a Cagliari, seguita dall’Exotica Salmon di I Love Poke di Milano e finalmente, al sesto posto, di nuovo un’italianissima Piadina La Leggenda di La Piadineria di Milano.

Settimo posto di nuovo per un’insalatona, la Classic Poke di Ami Poke a Roma, mentre solamente ottava posizione per la prima pizza della classifica, la Pizza Diavola della Pizzeria Berberé di Milano. Nono posto per le 5 Hot Wings del KFC di Milano, mentre in decima posizione troviamo la Maxxi Combo della Roadhouse di Milano.

Qui di seguito trovate tutta la classifica (per completezza mettiamo tutte e trenta le posizioni):

Gran Crispy McBacon® di McDonald’s a Milano Sunny Salmon di Poke House a Milano Schiacciata La Paradiso di All’Antico Vinaio a Milano Rainbow Bowl di Makito a Cagliari Exotic Salmon di I Love Poke a Milano Piadina La Leggenda di La Piadineria a Milano Classic Poke di Ami Poke a Roma Pizza Diavola di Pizzeria Berberè a Milano 5 Hot Wings di KFC a Milano Maxxi Combo di Roadhouse a Milano French Taco Regular di Billy Tacos a Vicenza Dakota di Old Wild West a Bolzano Pollo allo spiedo di Giannasi dal 1967 a Milano Salmon Poke di Pokeria by NIMA a Firenze Smoke Burger di Burgez a Milano Pizza Margherita di Assaje a Milano Pizza Margherita di La Piccola Pizzetta a Cagliari Trapizzino Pollo Cacciatora di Trapizzino a Roma Poke Regular di Makamaka Poke a Mestre Chicken Poke di Hawaii Poke a Verona Pizza Margherita di Alice Pizza a Milano Poke Don Chicken di Poke by DARUMA a Roma Apollo Poke di Pokettino a Cagliari Spacca Cotto_130gr di Spacca a Bergamo B1 Salmone di Ipokeyou ad Arezzo Poke special di Pokeria Tiburon a Napoli N.3 Smash Brown di Smash Tag a Roma Panino Donato di Con Mollica o senza a Napoli Pizza Margherita di 50Kalò di Ciro Salvo a Napoli Pizza Margherita di Fra Diavolo a Milano

Deliveroo 100, i piatti più ordinati nel mondo

Andando a vedere la classifica mondiale, invece, salta fuori che a spaccare di brutto quest’anno sono stati i noodle. Per la prima volta in assoluto la pole position è andata a una zuppa di noodle tradizionale a base di pancia di maiale e polpette di seppia di TamJai Yunna Mixian a Hong Kong. Al secondo posto troviamo le linguine alla carbonara alla parigina di Livio Più, a Parigi, in Francia, mentre al terzo posto arriva la prima poke di questa classifica, la Poké Bowl componibile di Poké Shack a Londra, nel Regno Unito.

Quarto posto per l’Italia, ovviamente con il Gran Crispy McBacon di McDonald’s a Milano, visto prima, mentre al quinto posto troviamo l’Original burger di Salt Bae a Dubai. Comunque sia, anche a livello mondiale le bowl con gli ingredienti da abbinare vanno per la maggiore: le poké e le bowl sono le preferite in sette paesi, coprendo così il 40% della top ten mondiale e il 20% della topo 100 mondiale. E i maggiori consumatori di bowl li abbiamo proprio in Italia.

Nella classifica mondiale non mancano, poi, pizza e hamburger, rispettivamente il 7% e il 19% dei piatti più ordinati. Tuttavia bowl e burrito messicani hanno praticamente raddoppiato la loro popolarità rispetto all’anno scorso.

Ecco la classifica mondiale