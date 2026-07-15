Il mercato di caffè, tè e cacao non è mai stato così fragile

A confermarlo è un recente rapporto della FAO, dove sono messe in evidenza le principali criticità di queste tre importantissime filiere.

Dietro il gesto quotidiano di una tazza di tè o caffè, o il concedersi un pezzo di cioccolato, ci sono le intricate filiere di tre delle materie prime più scambiate al mondo, e i rincari degli ultimi periodi non sono che la punta dell’iceberg di un mercato dove la turbolenza non è più emergenza momentanea ma lo standard, le cui profonde fragilità strutturali sono ormai evidenti non solo agli operatori del settore.

A gettare nuova luce sulla questione è un recente rapporto dell’Organizzazione delle Nazioni Unite per l’alimentazione e l’agricoltura, la FAO, che evidenzia come i mercati internazionali di queste tre bevande fondamentali stanno attraversando una crisi senza precedenti, e le fluttuazioni dei prezzi non sono solo numeri, ma rappresentano minacce reali per i mezzi di sussistenza di milioni di agricoltori e per la stabilità economica di intere nazioni in via di sviluppo.

I dati del rapporto della FAO

L’indagine condotta dalla FAO rivela che oltre il 90 percento dei movimenti dei prezzi a breve termine è guidato da cambiamenti improvvisi nelle condizioni di domanda e offerta. Un quadro ulteriormente complicato dalle aspettative degli operatori di mercato, che possono alimentare la volatilità ancor prima che i cambiamenti fisici nella produzione si manifestino concretamente. In questo scenario, i prezzi delle bevande sono cresciuti molto più rapidamente rispetto a quelli di altri prodotti agricoli, spinti da un mix esplosivo di eventi climatici estremi, tensioni geopolitiche e costi di produzione in aumento.

Una delle vulnerabilità più evidenti risiede nella straordinaria concentrazione geografica della produzione: il rapporto evidenzia infatti come appena due paesi, Brasile e Vietnam, controllino quasi la metà della produzione mondiale di caffè. Per quanto riguarda il cacao, la situazione è ancora più estrema, con la Costa d’Avorio e il Ghana che forniscono oltre i due terzi dell’offerta globale. Anche il mercato del tè non fa eccezione, con la Cina che da sola produce più della metà del totale mondiale. Questa concentrazione rende l’intero mercato globale estremamente sensibile a shock localizzati, come una siccità in Sud America o un’epidemia parassitaria in Africa occidentale.

La geografia di questi mercati crea anche un profondo divario tra chi coltiva e chi consuma. Mentre la produzione è affidata a piccoli agricoltori nei paesi a basso e medio reddito, la trasformazione e il consumo avvengono prevalentemente nelle economie più ricche ed emergenti, e questa lunga distanza fisica ed economica aumenta l’esposizione ai blocchi logistici e ai costi di trasporto, ma soprattutto genera una distribuzione asimmetrica del valore lungo la filiera.

Il rapporto FAO sottolinea infatti un dato preoccupante: i produttori sono i più esposti ai crolli dei prezzi, ma traggono raramente un beneficio proporzionale quando i prezzi salgono. Al contrario, i prezzi al dettaglio per il consumatore finale tendono a essere più stabili perché la materia prima grezza rappresenta solo una frazione minima del costo del prodotto finito, che include lavorazione, branding e distribuzione.

Gli ultimi anni offrono esempi vividi di questa instabilità. Tra il 2021 e il 2022, il caffè ha subito rincari dovuti alle gelate in Brasile, mentre nel 2025 ha raggiunto nuovi picchi a causa delle perdite di raccolto in Vietnam e Indonesia. Il cacao ha visto prezzi record tra il 2023 e il 2024 dopo i cali produttivi in Africa occidentale legati al maltempo e alle malattie delle piante. Il tè ha seguito un percorso diverso, con rincari durante la pandemia spinti da una maggiore domanda domestica legata alla percezione di benefici per la salute.

Per interrompere questo circolo vizioso, la FAO invita a un’azione politica coordinata che vada oltre la gestione delle singole emergenze. La ricetta proposta include investimenti in sistemi agricoli resistenti al clima, una gestione più efficace di parassiti e malattie, e un miglioramento della trasparenza dei dati di mercato per limitare la speculazione. Fondamentale è anche favorire una distribuzione del valore più equa, permettendo ai produttori di scalare la catena del valore attraverso la trasformazione locale e la certificazione dei prodotti. Senza questi interventi, il caffè, il cacao e il tè che amiamo continueranno a navigare in acque agitate, mettendo a rischio la sicurezza alimentare e il futuro di milioni di famiglie contadine.