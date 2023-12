Il Philadelphia è diventato partner della Serie A

Philadelphia è diventato partner ufficiale del campionato di Serie A per la stagione 2023/2024: il marchio sarà anche sponsor dei premi “Coach of The Month” & “Coach of the Year”.

Il Philadelphia fa il suo debutto nel mondo dello sport annunciando la sua nuova partnership con il campionato di Serie A per la stagione 2023/2024. Si tratterà, naturalmente, di una collaborazione dovutamente sostenuta da un attento piano di comunicazione, con il marchio dell’iconico formaggio spalmabile che andrà a campeggiare in bella vista sui led disposti a bordo del campo durante la Supercoppa Italiana e la Finale di Coppa Italia.

I momenti salienti di ogni partita del campionato, disponibili per fruizione gratuita sul canale YouTube ufficiale della Serie A o, diversamente, sull’app ufficiale della Lega, saranno per di più accompagnati dalla dicitura “Presented by Philadelphia“.

Philadelphia scende in campo

La lista degli obblighi e dei vantaggi, come potrete immaginare, non finisce certo qui: Philadelphia sarà infatti anche il title sponsor dei premi “Coach of The Month” & “Coach of the Year”, riconoscimenti che vengono assegnati da una giura composta da giornalisti sportivi rispettivamente su base mensile e annuali ai migliori allenatori che siedono sulle panchine della Serie A; e ancora protagonista direttamente sul rettangolo di gioco con la premiazione mensile trasmessa dei canali Dazn e Sky.

Non si tratta, naturalmente, della prima volta che un marchio appartenente all’ampio mondo del food & retail decida di sbilanciarsi per avviare un’incursione sportiva: la vetrina dello sport, e quella del calcio in particolare, è uno spazio importante e ambito che permette di giungere a centinaia di migliaia di persone. Tra gli esempi più recenti troviamo, ad esempio, Lidl come partner ufficiale dei prossimi Campionati Europei di calcio; o tornando un poco indietro nel tempo a Coca Cola come partner di Euro 2021. Ricordate l’ormai iconico gesto di Cristiano Ronaldo che in conferenza stampa la mette da parte, dichiarando di preferire l’acqua?

Ma torniamo a noi, a Philadelphia e al campionato di Serie A. “Con immenso piacere annunciamo la prestigiosa partnership tra Philadelphia, iconico marchio di Mondelēz International, e Lega Serie A, un’alleanza fondata sui valori condivisi di qualità, passione ed eccellenza” ha commentato Silvia Bagliani, Presidente e Amministratore Delegato del Gruppo Mondelēz International in Italia. “Questo accordo segna una significativa tappa per la nostra ambizione di essere leader in comunicazione attraverso l’integrazione di partnership di valore nei piani marketing delle nostre marche”.

Un entusiasmo condiviso anche dall’altra parte. “Accogliamo con soddisfazione l’ingresso tra i nostri partner di una tra le più grandi multinazionali del settore food come Mondelēz”, ha commentato l’Amministratore Delegato di Lega Serie A, Luigi De Siervo. “Lega Serie A prosegue così nel percorso di valorizzazione dei propri asset, connettendoli ad aziende di assoluto standing internazionale e a brand con i quali condividiamo valori e obiettivi”.