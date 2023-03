Euro 2024: Lidl è partner ufficiale degli europei di calcio

di Luca Venturino 23 Marzo 2023

I Mondiali di calcio in Qatar sono finiti da appena qualche mese con l’incoronazione dell’Argentina come campione del mondo – con tanto di cameo decisamente evitabile di Salt Bae durante i festeggiamenti -, ma è già ora di prepararsi al prossimo torneo: dal 14 giugno fino al 14 luglio 2024, infatti, le Nazionali si contenderanno il titolo di Campioni d’Europa in Germania. I nostri lettori più sportivi, tuttavia, sapranno bene che il lungo cammino per arrivare a Euro 2024 sta già per cominciare: le Qualificazioni si terranno infatti a partire da marzo 2023 fino a marzo 2024. Tutte e due le manifestazioni – Qualificazioni e torneo effettivo, intendiamo – avranno lo stesso partner ufficiale e sponsor: si tratta di Lidl, il più grande retailer in Europa.

Lidl partner ufficiale di Uefa Euro 2024: tutti i dettagli

Chissà che Cristiano Ronaldo e il Commissario Tecnico della Russia non si sfidino ancora una volta a distanza com’era accaduto un paio di anni fa, quando il campione portoghese durante una conferenza stampa allontanò una bottiglia di Coca Cola – sponsor ufficiale del torneo – invitando i presenti (e il mondo intero, considerando che parliamo di un evento seguito in mondovisione) a bere acqua. Stanislav Cherchesov, ct della nazionale russa, gli rispose sgolandosi la stessa bottiglia in un’altra conferenza stampa: ve lo immaginate un remake in cui discutono dei supermercati preferiti?

Tornando a noi: Lidl a oggi vanta più di 12 mila punti vendita distribuiti in ben 31 Paesi, di cui 30 proprio in Europa, qualificandosi come volto noto ideale per un torneo che naturalmente coinvolge le squadre del Vecchio Continente. “Siamo entusiasti di essere parte di un evento che appassionerà milioni di persone in tutto il nostro continente e, in primis, i nostri 21.000 collaboratori in Italia e gli oltre 360.000 a livello mondiale” ha commentato Eduardo Tursi, Amministratore Delegato Acquisti e Marketing di Lidl Italia.

“Così come i nostri prodotti sono accessibili a tutti, vogliamo contribuire a rendere UEFA EURO 2024 un’esperienza collettiva unendoci nel tifo calcistico sempre all’insegna della sana alimentazione” ha continuato. In altre parole, pare che il binomio sport – sana alimentazione sia emerso come elemento determinante della partnership tra il colosso della grande distribuzione ed Euro 2024.

“L’UEFA è orgogliosa di dare il benvenuto a Lidl come Partner Ufficiale delle Qualificazioni Europee e di UEFA EURO 2024″ ha invece dichiarato Il Direttore Marketing UEFA, Guy-Laurent Epstein. “La presenza di Lidl in tutto il continente darà un forte contributo alla promozione di quella che sarà un’altra competizione indimenticabile. Siamo lieti di sostenere insieme i valori della salute e del benessere condivisi da Lidl e UEFA”.