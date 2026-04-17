Il prezzo del cacao crolla, il valore del più grande produttore di cioccolato anche

I prezzi del cacao stanno finalmente scendendo, ma potrebbe non bastare a far uscire il mercato del cioccolato dalla crisi: nemmeno il più grande produttore del mondo è al sicuro.

Il mercato del cacao è stato investito da una crisi senza precedenti: l’andamento da montagne russe dei prezzi ha gettato nel caos tutta la filiera e ognuno risponde come può, anche investendo in ricerca per sostituti del prodotto originale. Una situazione d’incertezza in cui nessuno è al sicuro, nemmeno il più grande produttore mondiale di cioccolato che, al crollo dei prezzi della materia prima, vede scendere anche il valore delle sue azioni.

Parliamo del colosso svizzero Barry Callebaut, che ha tagliato le sue previsioni di utile e ha avvertito circa l’effetto del calo dei prezzi del cacao, della produzione eccedente del settore e delle interruzioni delle forniture. Il gruppo con sede a Zurigo ha dichiarato di aspettarsi ora che l’utile prima degli interessi e delle imposte scenda di una percentuale nell’ordine del 15 percento circa nell’attuale anno finanziario, invertendo la precedente guida alla crescita e sottolineando la portata della sfida che attende il nuovo amministratore delegato Hein Schumacher.

Perché l’utile cala se scende il prezzo del cacao?

Schumacher, che ha assunto l’incarico a gennaio con il mandato di ricostruire i volumi e ripristinare la fiducia degli investitori, ha affermato che la “velocità unica della diminuzione del mercato dei prezzi del cacao combinata con un mercato competitivo saturo, cali di volume e interruzioni della fornitura ha colpito la redditività”. La società ha dichiarato che sta intraprendendo una “azione a breve termine per proteggere la quota di mercato e dare priorità alla crescita”.

Il problema principale risiede nella tempistica dei contratti. Barry Callebaut acquista il cacao con mesi di anticipo, ma vende il cioccolato a prezzi basati sui livelli correnti di mercato. Poiché i prezzi del cacao sono crollati rapidamente, l’azienda si ritrova a lavorare materie prime acquistate a costi elevati mentre addebita meno ai clienti, una dinamica che la società ha descritto notando che la determinazione dei prezzi legata al cacao è “diventata negativa”.

Allo stesso tempo, la domanda è rimasta debole a causa dei prezzi elevati del cioccolato al dettaglio che continuano a pesare sui consumi. Jon Cox, responsabile delle azioni dei consumatori europei presso Kepler Cheuvreux, ha commentato che il taglio alle previsioni segna “più un ripristino sotto il nuovo amministratore delegato”. Ha inoltre aggiunto che “molti pensano che questo declino sia strutturale”, indicando pressioni a lungo termine sulla domanda piuttosto che una flessione puramente ciclica.

Oltre alle dinamiche di mercato, il gruppo ha citato le interruzioni della catena di fornitura legate alla guerra in Iran e la chiusura temporanea di una fabbrica in Canada come ulteriori pressioni sulla performance. Nonostante i prezzi del cacao siano più che dimezzati negli ultimi mesi, Cox ha spiegato che “ci vuole tempo perché questo crollo del cacao si ripercuota sui prezzi del cioccolato al consumatore finale”, aggiungendo che i prezzi al dettaglio sono aumentati di circa il 10 percento rispetto a un anno fa.

Guardando al futuro, Barry Callebaut ha affermato che i prezzi del cacao dovrebbero essere “di supporto per la futura ripresa del mercato”, ma rimangono incertezze legate a nuovi fattori come l’ascesa dei farmaci per la perdita di peso GLP-1. A tal proposito, Cox ha sollevato un interrogativo sul futuro del settore chiedendosi: “In un mondo di consumatori di Ozempic, quanto cresceranno ancora i volumi di cioccolato?”.