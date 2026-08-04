Il prezzo dell’olio d’oliva salirà ancora a causa del clima

Il panorama delle campagne europee sta subendo una trasformazione drammatica sotto il peso di un clima che non concede tregua: gli agricoltori di tutto il continente stanno lanciando segnali di allarme per un drastico calo della produzione alimentare, avvertendo che i costi per i consumatori sono destinati a salire vertiginosamente a causa di ondate di calore estreme, siccità prolungata e incendi boschivi che devastano le colture. Dai campi di mais alle coltivazioni di insalata, la crisi climatica sta spingendo le temperature verso nuovi record, colpendo duramente settori vitali come quello olivicolo, dove i prezzi dell’olio, già elevati, si apprestano a una nuova impennata.

Il settore dell’olio d’oliva è forse quello che meglio incarna questa sofferenza. Gli oliveti sono stati colpiti duramente quest’estate, con incendi che hanno devastato piante in Grecia, Italia e Portogallo, e anche gli alberi risparmiati dalle fiamme hanno dovuto fare i conti con la cenere trasportata dal vento e con una qualità dell’aria pessima, fattori che, uniti alla proliferazione di parassiti e malattie stimolata dal caldo, hanno compromesso la dimensione dei frutti.

La situazione in Europa

Sarah Vachon, fondatrice del gruppo Citizens of Soil, ha descritto la situazione con estrema chiarezza affermando: “A meno che il tempo non sia presto sotto controllo, dovremmo aspettarci che i prezzi aumentino in autunno poiché ci sarà meno frutta commestibile da cui ricavare l’olio d’oliva”. Anche in Spagna, il principale produttore europeo, gli alberi stanno soffrendo per la mancanza d’acqua, arrivando persino a perdere i propri frutti. Walter Zanre, a capo della divisione britannica di Filippo Berio, osserva: “La combinazione di perdita di frutti indotta dalla siccità e di un raccolto precoce sarà monitorata attentamente nelle prossime settimane, poiché entrambi i fattori hanno il potenziale di influenzare materialmente i volumi di produzione di olio d’oliva e i prezzi di mercato per il prossimo anno”.

La crisi non risparmia la Francia, dove l’associazione dei produttori di ortaggi Légumes de France ha avvertito che migliaia di tonnellate di prodotti, per un valore di decine di milioni di euro, sono andate perdute, includendo carote, porri, aglio e cipolle. La produzione di alcune di queste colture potrebbe addirittura dimezzarsi a causa della mancanza di pioggia. Perfino le regioni vinicole più rinomate, come la Champagne, Bordeaux e la Borgogna, vedono la crescita dell’uva rallentata dal caldo torrido, prospettando uno dei raccolti più precoci della storia. In Champagne, i produttori prevedono di iniziare la raccolta intorno al 15 agosto, circa un mese prima rispetto a quanto avveniva solo pochi decenni fa, con rese previste in calo del 10% rispetto all’anno precedente.

In Spagna, il ministero dell’agricoltura prevede che il raccolto di cereali per il 2026-27 crollerà a circa 18,5 milioni di tonnellate rispetto ai 24 milioni dell’anno scorso, una stima fatta ancor prima di calcolare i danni degli incendi. Nonostante gli agricoltori spagnoli siano abituati a condizioni aride, la violenza degli eventi attuali sta mettendo a dura prova anche le loro capacità di adattamento. Un portavoce dell’associazione ASAJA –Asociación Agraria Jóvenes Agricultores– ha sottolineato che, sebbene i danni diretti del fuoco abbiano colpito frutteti e vigneti, la preoccupazione maggiore riguarda l’economia complessiva: “Mentre le perdite di produzione locale possono ridurre i volumi di esportazione per alcuni prodotti, la preoccupazione principale è rappresentata dai maggiori costi di produzione piuttosto che dalle restrizioni al commercio internazionale”.

L’Unione Europea ha già rivisto al ribasso le previsioni per un’ampia gamma di colture, dai girasoli al mais, dalle patate alla soia. Jason Bull, amministratore delegato dell’importatore Eurostar Commodities, ha spiegato i meccanismi biologici dietro questo disastro dicendo: “Le ripetute ondate di calore hanno accelerato la maturazione e il raccolto delle colture invernali in gran parte d’Europa, accorciando il periodo critico di riempimento dei chicchi e riducendo potenzialmente la dimensione dei chicchi, la qualità e le rese complessive”.

Bull ha poi aggiunto una nota di ulteriore preoccupazione per le colture estive: “Le colture estive affrontano una minaccia molto più seria a causa della siccità, dell’umidità del suolo esaurita e del caldo durante la fioritura. Le colture irrigue stanno generalmente dando risultati migliori rispetto a quelle alimentate dalla pioggia, ma la crescente domanda d’acqua e le possibili restrizioni all’irrigazione creano rischi aggiuntivi”.

Nonostante il quadro desolante, esistono alcune eccezioni positive. L’Italia, ad esempio, emerge come una storia di successo per quanto riguarda il grano destinato alla pasticceria, con la Commissione Europea che prevede un aumento del 10% della produzione italiana grazie a rese migliori. Anche la Romania sta vivendo un buon anno dopo un periodo di siccità, e la Turchia si è distinta come eccezione positiva grazie a una primavera fresca e umida che ha favorito raccolti invernali record. Per la maggior parte del continente però, l’estate 2026 rimarrà impressa come un periodo di terra bruciata e costi crescenti, un monito di quanto il cambiamento climatico stia già riscrivendo il futuro dell’agricoltura europea.