Il primo ristorante thailandese di Gordon Ramsay apre oggi, e ci sono tutti i suoi grandi classici

Gordon Ramsay si prepara a invadere anche la Thailandia. L’irascibile chef, infatti, ha aperto il suo primo ristorante nel paese, più precisamente il Bread Street Kitchen & Bar presso l’Empsphere di Bankok. In realtà lo chef non era presente fisicamente all’inaugurazione, ma in un video ha dichiarato in maniera assai entusiasta che non vedeva l’ora che anche i thalinadesi potessero assaggiare i suoi cavalli di battaglia, ovvero il filetto alla Wellington, incubo di tanti concorrenti di Hell’s Kitchen, il suo Fish and chips e anche lo Sticky toffee pudding.

Cosa ci aspetta nel primo ristorante di Bangkok di Gordon Ramsay?

In realtà Gordon Ramsay non è certo il primo chef di fama internazionale (e stellato) ad aver deciso che Bangkok fosse la meta ideale per aprire un nuovo locale. Per esempio, qui abbiamo il Cote di Mauro Colagreco e il Blue di Alain Ducasse. Ma a costoro, adesso, va ad aggiungersi anche la proposta di Gordon Ramsay.

Il Bread Street Kitchen & Bar sorge al pianto terra dell’Empsphere ed è frutto di una collaborazione con il Tanachira Group, fra l’altro distributore di Pandora, Marimekko e Cath Kidston in Thailandia. Si tratta di una prima assoluta per quanto riguarda questo gruppo nel settore della ristorazione.

Questo Bread Street thailandese, il terzo in Asia, si ispira all’originale Bread Street di Londra. Quindi anche qui troveremo il pavimento a scacchi bianchi e neri e i cuscini color senape. Nel ristorante sono presenti anche dei separè in vetro che donano una certa luminosità all’ambiente, ma che se dovevano servire per garantire un po’ di privacy durante la cena, diciamo che hanno mancato del tutto il bersaglio.

E per quanto riguarda il menu? Beh, qui ci saranno gli evergreen di Ramsau, compresa la selezione di quattro tipi diversi di pane (panini morbidi, alla cipolla, multicereali e di segale). Non mancheranno poi:

Caesar Salad in stile Bread Street con crostini a lievitazione naturale

Tartare di tonno piccante con purea di avocado, tartare di tonno conditi con furikake e wonton croccante in cima

Capesante scottate dell’Hokkaido con pancetta, purea di carote, semi di melagrana e salsa di mele e zenzero

Lobster Milee con curry, spinaci saltati, coriandolo e aneto

Filetto alla Wellington di carne Wagyu con salsa duxelles con cahampigno, dragoncello e olio al tartufo, servito con purè di patate, insalata di crescione e carota glassata al miele

con salsa duxelles con cahampigno, dragoncello e olio al tartufo, servito con purè di patate, insalata di crescione e carota glassata al miele Sticky toffee pudding con salsa al caramello e gelato al latte

Gordon Ramsay è assai sicuro del suo successo a Bangkok visto che, già il mese prossimo, sempre all’Empsphere, ma al primo piano, aprirà un altro suo format internazionale, Street Pizza. Ma siamo sicuri che ai thailandesi tutto ciò piaccia?