Il The Crooked House, noto anche come il pub più storto del Regno Unito, sta per chiudere definitivamente i battenti.

di Luca Venturino 3 Agosto 2023

Quando si scrive essere precisi è fondamentale: dietro le parole, d’altronde, si cela un certo peso e una certa autorità che va rispettata. Per questo quanto diciamo “il pub più storto del Regno Unito” lo intendiamo nel suo significato più letterale: il The Crooked House (che a maggior ragione sta a significare esattamente “La Casa Storta”), situato in quel di Dudley, Inghilterra, è un pub che deve la sua fama a un’architettura quanto mai… Eccentrica, ecco. Pensate un po’ alla Torre di Pisa – solamente, a sto giro si tratta di un tradizionale pub all’inglese, inclinato su di un fianco. Sì, esagerare con le pinte da queste parti potrebbe essere pericoloso come non mai.

The Crooked House: il pub più storto del Regno Unito

I rapporti più recenti provenienti da queste parti raccontavano della ricerca di un nuovo proprietario, con base d’asta di 675 mila sterline. Una ricerca che, pur rivelandosi fruttuosa – il The Crooked House ha di fatto trovato un acquirente privato -, potrebbe concludersi con una delusione; e la storia del pub più storto del Regno Unito rischia di concludersi dopo oltre due secoli di attività.

Eh già, perché di fatto la struttura è risalente addirittura al 18esimo secolo: la sua caratteristica forma sbilenca arrivò solamente nel secolo successivo, quando alcuni lavori di natura mineraria nelle zone limitrofe causarono il cedimento del terreno. Una piccola curiosità: le finestre del pub hanno un angolo di 16 gradi, un’inclinazione quattro volte quella della sopracitata Torre di Pisa. Lo ripetiamo: la sbronza, da queste parti, è ancora più pericolosa (o divertente?) del solito.

Negli anni ’40, Wolverhampton e Dudley Breweries acquistarono dunque lo stabile e gli diedero il nome che porta tutt’oggi, facendolo diventare, nel tempo, una sorta di curiosa attrazione turistica. Facciamo un piccolo salto temporale fino ai giorni nostri: come già accennato, il pub venne messo in vendita nel mese di marzo e, nonostante gli affari si siano conclusi con un successo – l’acquirente, stando a quanto lasciato trapelare, è un privato rimasto anonimo – ora il pub potrebbe chiudere.

“The Crooked House è stato venduto. Difficile che riapra i battenti” si legge in un post pubblicato su Facebook. “Marston’s ha venduto il sito a un acquirente privato per un uso alternativo, questo è tutto ciò che sappiamo. Questo post serve solo ad aggiornare la pagine e a evitare che qualcuno faccia viaggi inutili per raggiungerlo. Grazie per il vostro supporto e la vostra vicinanza: vorremo che le cose potessero andare diversamente, ma è purtroppo non è così”.

Al momento non è chiaro quale sarà esattamente questo “uso alternativo”; ma nei commenti del post nessuno prova ad avanzare ipotesi: “Un altro pezzo di storia che se ne va” scrive un utente; “Assolutamente scioccante, dovrebbe rimanere aperto al pubblico, è un tesoro locale” spiega un altro; “Penso che debba andare al Black Country Museum, invece di essere demolito e sparito per sempre” propone un terzo.