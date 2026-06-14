Il Regno Unito ha approvato la prima pillola GLP-1 anti obesità

L’impatto della diffusione di farmaci GLP-1 su tutto il settore alimentare si sta dimostrando rivoluzionario oltre ogni previsione, e la sua ampiezza probabilmente non è stata ancora completamente misurata. Dalla produzione alla ristorazione, questi medicinali per il controllo del peso stanno cambiando radicalmente le abitudini dei consumatori, costringendo gli operatori a rincorrere tendenze imprevedibili e rapidissime.

Con le ultime notizie la situazione diventerà ancora più erratica: il Regno Unito ha infatti autorizzato per la prima volta l’immissione sul mercato di un farmaco GLP-1 in formato compressa. Il medicinale, prodotto dalla multinazionale danese Novo Nordisk sotto il marchio Wegovy, ha già ottenuto un notevole successo negli Stati Uniti, superando i tre milioni di prescrizioni nella prima metà del 2026: rispetto alle versioni iniettabili, la pillola è certamente più pratica e può essere conservata fuori dal frigorifero e assunta una volta al giorno a stomaco vuoto, caratteristiche che le renderanno diffusissima.

I numeri dell’Ozempic

I dati indicano che circa 1,9 milioni di adulti in Gran Bretagna utilizzano attualmente farmaci per il controllo del peso, con una presenza di questi trattamenti nel 6,3% delle famiglie britanniche. Una tendenza che ha avuto un impatto economico tangibile, sottraendo circa 780 milioni di sterline alla spesa alimentare delle famiglie nell’anno conclusosi a febbraio 2026. Il farmaco è indicato per adulti con un indice di massa corporea (BMI) di 30 o superiore, oppure per soggetti con un BMI tra 27 e 30 che soffrono di almeno una patologia correlata al peso.

L’approvazione è stata accolta con favore anche dai rappresentanti di settore. Olivier Picard, presidente della National Pharmacy Association, ha definito l’introduzione della pillola significativa, evidenziando come possa favorire i pazienti che preferiscono evitare le iniezioni e potenzialmente ridurre i costi delle cure nel lungo periodo. Picard ha inoltre dichiarato: “Le farmacie sono in attesa di ulteriori indicazioni su quando questo trattamento sarà disponibile per i pazienti.”

Nonostante l’approvazione normativa da parte della Medicines and Healthcare products Regulatory Agency (MHRA), il farmaco non sarà immediatamente disponibile tramite il servizio sanitario nazionale (NHS), che deve ancora valutare se raccomandarne l’uso pubblico. Nel frattempo, diverse farmacie fisiche e online prevedono di includere la pillola nei propri servizi di prescrizione medica nelle prossime settimane.

Il trattamento prevede un dosaggio iniziale di 1,5 mg, che aumenta gradualmente fino a 25 mg nel corso dei mesi, e gli esperti comunque avvertono che questi farmaci non devono essere usati come soluzioni rapide per fini estetici e che devono sempre essere accompagnati da una dieta equilibrata e attività fisica. Raccomandazioni dovute, ma che il sempre più diffuso “Ozempic look”, aspetto di straordinaria magrezza esibito anche da celebrità un tempo impegnate nel supporto della body positivity, sembra ignorare.