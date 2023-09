Il ristorante dello chef Roberto Valbuzzi di Real Time chiude a causa del fango

di Manuela Chimera 20 Settembre 2023

I più distratti lo ricorderanno soprattutto per il suo ruolo di giudice in Cortesie per gli Ospiti. Ma Roberto Valbuzzi, prima di approdare a Real Time, era un volto televisivo già noto. Ebbene: purtroppo neanche il ristorante Crotto Valtellina dello chef è rimasto illeso dopo il violento maltempo che ha da poco colpito la provincia di Varese. Il suo locale, infatti, è stato invaso da acqua e fango, tanto che è stato costretto a chiudere temporaneamente i battenti.

Cosa è successo al ristorante Crotto Valtellina di Roberto Valbuzzi?

Lunedì 18 settembre il maltempo non ha risparmiato la provincia di Varese. Prima l’acqua, poi il fango derivante, hanno invaso la zona, tanto da necessitare l’intervento della Protezione Civile. Anche Malnate è stata colpita dal nubifragio che non ha risparmiato nessuno, neanche il ristorante Crotto Valtellina dello chef Roberto Valbuzzi.

Il fango ha invaso il locale, cosa che lo ha costretto a sospendere temporaneamente il servizio serale. Armato di pala, poi, lo chef, aiutato da amici e collaboratori, ha lavorato tutta la notte per riuscire a eliminare acqua e fango.

Valbuzzi ha poi pubblicato una Storia su Instagram, spiegando più nel dettaglio cosa fosse successo. Ha parlato di una nottata intensa, ringraziando poi tutti per i messaggi. Lo chef ha rassicurato tutti: stanno bene, ma purtroppo una lingua di fango è scesa dalla collina che fa parte del loro parco con le grotte, a causa del maltempo ovviamente e una spanna di fango è entrata dentro al ristorante.

Inoltre all’esterno si è creata una specie di tappo fatto di terra, tronchi e sassi. Tuttavia, dopo una nottata di lavoro, tutto è stato ripristinato come di dovere visto che “tutto si sistema”.

LEGGI ANCHE Alluvione nelle Marche: Paolo Brunelli mostra la sua gelateria a Senigallia distrutta dal fango

Insieme allo chef e al suo team, per sgombrare il ristorante dal fango c’erano anche cinque volontari della Protezione Civile di Malnate. Gli stessi volontari, poi, ha dovuto lavorare per qualche ora per poter ripristinare la viabilità delle strade, visto che la Strada Provinciale 3 in direzione Cantello è stata interessata da una colata di detriti.

Pare che ora, però, la situazione sia sotto controllo. A proposito di chef Valbuzzi: come dicevamo prima, ha partecipato a molti più programmi televisivi che non al solo Cortesie per gli Ospiti. Certo, lo ricordiamo tutti lì perché Real Time continua periodicamente a passare le puntate dove Valbuzzi è giudice insieme a Csaba Della Zorza e Diego Thomas, ma in realtà lo che lo avete visto anche in altri programmi televisivi, fra cui: