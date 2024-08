Il whisky di Beyoncé e Moët Hennessy ha già vinto quattro premi (e deve ancora uscire)

Il fiume degli alcolici firmati dalle celebrità è sempre in piena, e non è certo un segreto. Da Michael Bublé a Jean Claude Van Damme, passando anche e soprattutto Kylie Jenner. Il new kid on the block, o se vogliamo l’ultima arrivata, è Beyoncé, che ha di recente avviato una collaborazione con Moët Hennessy per lanciare un nuovo marchio di whisky.

A differenziarlo dai suoi “colleghi”, tanto per cominciare, c’è ad esempio il fatto che abbia già vinto quattro premi e che debba ancora uscire sul mercato. I colleghi del magazine a stelle e strisce Food & Wine assicurano che il prodotto in questione abbia partecipato “in forma anonima a una serie di concorsi”, vincendo il premio di migliore della categoria per il whisky americano ai SIP Awards 2023; una medaglia d’oro al New York International Spirits Competition del 2023; e una valutazione di 93 punti dalla Ultimate Spirits Challenge del 2023. Ma che ha di tanto speciale?

Com’è il whisky di Beyoncé?

SirDavis – questo il nome del prodotto in questione – è di fatto la prima incursione della nostra protagonista nel mondo degli alcolici, ha una base piuttosto inusuale per un whisky a stelle e strisce (51% di segale e 49% di orzo maltato) e segue un processo di invecchiamento suddiviso in due fasi: un primo passaggio in botti di rovere americano e una maturazione secondaria in botti già utilizzate per del Pedro Ximénez. Il risultato?

Le note stampa raccontano di un whisky dal corpo morbido e un sottile profilo di segale, con una struttura piena e una lunga e decisa persistenza al palato. Una piccola curiosità: pare che l’idea del secondo passaggio in botti ex Pedro Ximénez sia stata proprio di Beyoncé, in quanto si è qualificata come soluzione migliore per ottenere la rotondità che cercava nel suo whisky.

La cantante non ha lasciato nulla al caso, e pare che anche il packaging sia frutto di una sua idea. SirDavis “veste” un’alta bottiglia a coste sulla quale campeggia un cavallo di bronzo in campo nero. Sarà all’altezza delle aspettative? Toccherà attendere che faccia il suo effettivo debutto sul mercato: stando a quanto lasciato trapelare il whisky sarà venduto al dettaglio per un prezzo di 89 dollari e sarà disponibile presso rivenditori selezionati negli Stati Uniti, Tokyo, Parigi e Londra a partire dal mese di settembre.