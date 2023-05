Illy ha acquisito i succhi di frutta bio di Achillea

di Manuela Chimera 8 Maggio 2023

Ancora tempo di shopping fra le grandi aziende. Questa volta è il Gruppo Illy che, tramite la sua sub-holding Il Polo del Gusto, quella che controlla e gestisce tutti i suoi marchi extra-caffè, ha terminato l’acquisizione di Achillea, un’azienda di Paesana nota per la produzione di succhi di frutta bio, soft drinks e creme spalmabili, tutti prodotti con ingredienti biologici.

Cosa cambia ora che Illy ha acquisito Achillea?

Achillea è un’azienda di Paesana, in provincia di Cuneo, in Piemonte. L’azienda è nata il 31 maggio 1980 nei locali in via Crissolo, sotto forma di erboristeria. Ancora oggi quei locali sono aperti, anche se ora qui si trova un negozio di vendita al dettaglio e non più solo l’erboristeria.

Nel 1987, poi, vista l’aumentata richiesta di prodotti a marchio Achillea, ecco che venne ristrutturato anche il capannone in via Barge 84, destinandolo alla creazione di nuovi prodotti da immettere sul mercato.

Sin dalla sua fondazione, però, Achillea è stata caratterizzata dall’essere un’azienda interamente biologica. Bruno Bossa, il fondatore di Achillea (ora in pensione da cinque anni), viene considerato un pioniere delle aziende bio in Italia.

Ma adesso si apre un nuovo capitolo per Achillea. Così come diffuso da Targatocn.it il 4 maggio scorso, ecco che Achillea è stata acquisita dall’azienda triestina Illy.

Secondo quanto trapelato, l’operazione si sarebbe del tutto conclusa giovedì 28 aprile scorso durante la seduta del Consiglio di Amministrazione della sub-holding Il Polo del Gusto. Da quello che si sa, Fabrizio Molinari sarà l’amministratore delegato di Achillea, mentre Giacomo Biviano assumerà il ruolo di presidente a partire dal prossimo 10 maggio.

Riccardo Illy, presidente de Il Polo del Gusto, ha dichiarato che sono felici di poter annunciare la chiusura del processo di acquisizione di Achillea, un marchio che, sia per storia che per posizionamento, rientra perfettamente nella famiglia del Polo del Gusto. Riccardo Illy ha poi ricordato che Achillea, fondata negli anni ’80, è stata una delle prime aziende italiane a voler scommettere su una produzione fatta integralmente di ingredienti biologici.

Lo scopo, adesso, non è solo quello di integrare Achillea nella famiglia del Polo del Gusto, ma anche quello di aiutarla a crescere sia all’estero che nel settore dell’Ho.Re.Ca.

Ricordiamo, poi, che l’Azienda Montana Achillea è una Società Benefit che non solo utilizza esclusivamente ingredienti bio, ma si attiene ai principi di sostenibilità, fra cui anche l’uso di packaging riciclabile e imballaggi ridotti al minimo indispensabile.

