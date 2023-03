Influenza aviaria: l’Argentina sospende l’export di prodotti avicoli

di Luca Venturino 2 Marzo 2023

I Paesi dell’America del Sud continuano a lottare con l’influenza aviaria: le prime positività individuate in Argentina risalgono a poco meno di due settimane fa, ma nelle ultime ore le autorità governative locali – complice la segnalazione di un caso in un allevamento industriale – ha deciso di sospendere le esportazioni di prodotti avicoli. L’introduzione della misura, che stando a quanto lasciato trapelare rimarrà in vigore per tempo indeterminato e, con ogni probabilità, fino a quando la curva dell’epidemia non subirà una flessione; ha sollevato il timore degli allevatori e delle associazioni di settore che naturalmente temono una ulteriore diffusione del morbo in questione con conseguente danno alle esportazioni.

Influenza aviaria tra pennuti e mammiferi: la situazione in America del Sud

Stando a quanto riportato dalle autorità locali il caso che ha spinto a introdurre una misura del genere è stato rilevato nella provincia meridionale del Rio Negro, un’area a bassa densità di pollame, presso un allevamento industriale. Il segretario all’agricoltura, Juan Jose Bahillo, ha comunque invitato alla cautela: “I nostri prodotti avicoli continuano a essere sicuri per gli argentini” ha spiegato. “La sospensione delle esportazioni risponde ai requisiti delle normative internazionali”.

Una restrizione cautelare e profilattica che, naturalmente, mira a evitare una ulteriore diffusione del virus dell’influenza aviaria. È bene notare, infatti, che dati alla mano i casi individuati sul territorio nazionale argentino sono ancora relativamente pochi: i rapporti più recenti delle autorità sanitarie indicano circa 25 casi confermati, di cui la stragrande maggioranza riscontrati nella fauna selvatica. Il caso individuato nel Rio Negro, come accennato in precedenza, è di fatto il primo in un allevamento.

Numeri ancora relativamente bassi, dunque, ma le autorità sanitarie argentine sanno bene di non potersi permettere di abbassare la guardia: il governo del vicino Uruguay, ad esempio, ha già dichiarato lo stato di emergenza sanitaria dopo aver rilevato il morbo in cinque cigni morti tra i dipartimenti di Maldonado e Rocha, con il ministero dell’Agricoltura che ha istruito gli allevatori a isolare quanto più possibile il pollame da allevamento in modo da evitare contatti con le masse selvatiche, da tempo individuate come principale vettore per l’espansione della malattia.

Ciò che più preoccupa la comunità scientifica, rimanendo sempre nel contesto sudamericano, è però il crescente numero di casi di mammiferi infetti: nelle aree protette di tutto il Perù, infatti, il personale veterinario locale si è trovato a dover raccogliere e poi smaltire le carcasse di decine di migliaia di uccelli, per la maggior parte pellicani; e soprattutto di centinaia di leoni marini.