Innocenti Evasioni: Tommaso Arrigoni lancia un menu a costo contenuto per gli under 25

Inutile girarci intorno o nascondersi dietro un dito: avvicinarsi al mondo del cosiddetto fine dining, anche e soprattutto per le fasce più giovani della popolazione, è piuttosto difficile – in primis per il costo. Motivo per cui l’idea di Tommaso Arrigoni, chef e proprietario del ristorante milanese Innocenti Evasioni (da poco trasferitosi nel quartiere Bovisa, in via Candiani numero 66), ci pare il giusto mix di sensibilità e intuizione: un menu completo dedicato per l’appunto ai più giovani e pensato per essere economicamente accessibile. Si chiama U25x35E, che si traduce in Under 25 per 35 Euro (anche se un primo sguardo potrebbe sembrare un codice fiscale incompleto o una targa vagamente palindroma): un nome che è tutto un programma.

Innocenti Evasioni e il menu per gli under 25: la trovata di Tommaso Arrigoni

Spazio alle cosiddette norme operative, dunque: il menu U25x35E sarà disponibile dal lunedì fino al giovedì a partire dal 18 di settembre, e sarà di fatto riservato a soli dieci commensali al giorno. L’appuntamento, secondo quanto lasciato trapelare, è alle ore 20: una volta fatti accomodare al bancone del ristorante, gli ospiti saranno serviti tutti contemporaneamente.

A riempire i piatti i giovani commensali troveranno sempre un antipasto, un piatto principale e infine un dolce, accompagnati da un calice di vino, da acqua e caffè finale. Che c’è, siamo forse stati un po’ vaghi? Beh, in realtà è voluto: i piatti in sé saranno di fatto una sorpresa, pescati – sempre nell’ottica della sostenibilità e dell’economia circolare che stanno alla base di Innocenti Evasioni – dai menu già in vigore o diversamente dalle ricette di chef Tommaso Arrigoni.

Qualche esempio? Si potrà trovare, giusto per dare un’idea, una “Polpa di melanzana affumicata, panzanella di pan speziato, stracciatella, miele e erbe del nostro giardino”, oppure i saporiti “Ravioli farciti di lepre brasata, salsa blanda di ragusano, fichi e cioccolato”, un “Diaframma di Angus, radicchio maturato al miele ( marinato con punta di aceto) e salsa BBQ” e ancora l’inaspettato dessert “Soffice di Fontina, gelato alle pere e aceto di lampone, julienne di alghe”.

Ancora un paio di righe dedicate ai dettagli: sarà necessario prenotare il proprio posto online acquistandolo con carta di credito, per un massimo di due ospiti che, naturalmente, dovranno avere compiuto i diciotto anni d’età.

“Questo menu è stato studiato per avvicinare i giovani all’alta cucina perché in brigata crediamo molto che trasmettere i nostri valori alle nuove generazioni sia prima di tutto un nostro dovere, e poi anche una bella sfida” ha commentato chef Tommaso Arrigoni. “Proporre loro una formula easy della nostra proposta a un prezzo abbordabile è il nostro modo di condividere la visione di cucina di Innocenti Evasioni, fatta di ingredienti sani e di stagione, lavorati nel rispetto delle loro qualità intrinseche sempre alla ricerca del gusto e della qualità. Che è poi un investimento sul futuro, nel rispetto di sostenibilità e circolarità. Perché saranno loro a portarle avanti”.