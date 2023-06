Insetti commestibili: un ragazzo su quattro è disposto a mangiarli, dice un sondaggio

di Manuela Chimera 15 Giugno 2023

A quanto pare un ragazzo su quattro sarebbe disposto a mangiare gli insetti commestibili, mentre gli adulti sono un po’ più recalcitranti in tal senso. A dirlo è un sondaggio realizzato da Ipsos in collaborazione con la Fondazione Conad Eats.

Insetti commestibili: ok per i giovani, meno ok per gli adulti

Il sondaggio in questione è stato realizzato di concerto da Ipsos e dalla Fondazione Conad Ets all’interno di un più vasto progetto culturale realizzato insieme a Unisona. A rivelare gli esiti del sondaggio è stato proprio Nando Pagnoncelli, presidente di Ipsos.

Dal sondaggio è emerso che un giovane su quattro ha dichiarato di essere disposto a mangiare cibi provenienti da insetti. Per contro, nel mondo degli adulti la predisposizione a consumare insetti commestibili o cibi contenenti insetti commestibili è assai più limitata.

Durante la presentazione del sondaggio, è emerso che la ricerca in questione ha interessato più di 150mila studente provenienti da tutta Italia. In realtà il sondaggio è stato molto più ampio, interessando molti temi d’attualità: oltre alla questione degli insetti commestibili, infatti, si sono toccate tematiche come il bullismo, la lotta alle mafie e la violenza di genere.

Tornano ai nostri insetti commestibili, però, oltre al fatto che i giovani sono più propensi ad assaggiare cibi contenenti insetti commestibili, ecco che il 46% dei ragazzi intervistati ha dichiarato di informarsi in merito alla questione dell’impatto che i cibi possono avere sull’ambiente. Inoltre il 61% dei ragazzi intervistati ha ammesso di essere disposto a cambiare alimentazione pur di poter mangiare cibi che abbiano un minor impatto sull’ambiente (aggiungerei un “per ora” doveroso: chissà se fra qualche decennio si parlerà ancora della sostenibilità di mangiare insetti o non si scoprirà in un secondo momento che non sono poi così sostenibili come si pensava? Qui trovi anche una selezione di errori da non fare quando pensi di mangiare sostenibile).

Parlando proprio della tematica ambientale, ecco che l’88% del campione ha dichiarato di essere preoccupato per i cambiamenti climatici, con il 44% che ha ribadito di voler intraprendere una professione che aiuti a combattere i cambiamenti climatici. Tuttavia solamente il 24% ha ammesso di avere effettivamente un ruolo attivo in famiglia per quanto riguarda la promozione di comportamenti più sostenibili.

A proposito di insetti commestibili: l’Unione Europea ha appena dato l’ok anche alla polvere delle larve delle tarme della farina, dopo aver autorizzato in precedenza anche il commercio dei grilli come cibo e quello del grillo domestico come nuovo alimento.

E se siete interessati all’argomento insetti commestibili, ecco che qua trovate quattro possibili ricette a base di questi ingredienti. Tutto sta nel coraggio nell’assaggiarli: chissà, potreste anche scoprire che vi piacciono alla fine.