Integratore alimentare Quetidia soluzione orale fast-slow: richiamo per rischio fisico

di Manuela 21 Settembre 2022

Ancora un richiamo sul sito Salute.gov dopo quello relativo alle Arachidi in guscio tostate di Alesto: sono stati richiamati dal commercio un paio di lotti dell’Integratore alimentare Quetidia soluzione orale fast-slow a causa di un rischio fisico. Sul sito la data di pubblicazione dell’allerta è quella del 20 settembre 2022, mentre sull’avviso di richiamo vero e proprio la data effettiva dei controlli è quella del 13 settembre 2022.

La denominazione di vendita esatta del prodotto interessato dal richiamo è Quetidia soluzione orale fast-slow, il marchio del prodotto è Quetidia soluzione orale e il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato è Neuraxpharm Italy S.P.A. Sull’avviso non è indicato il marchio di identificazione dello stabilimento o del produttore, mentre il nome del produttore è H.P.I. Humana Pharma Internazional SPA, con sede dello stabilimento in via Enrico Mattei a Casorate Primo.

I numeri dei lotti di produzione coinvolti nel richiamo sono:

220342

220343

Entrambi hanno la data di scadenza o termine minimo di conservazione del 29 febbraio 2024, mentre l’unità di vendita è rappresentata dal flacone da 150 ml.

Il motivo del richiamo è un rischio fisico: è stata segnalata un’effervescenza inattesa con conseguente fuoriuscita del prodotto nel momento dell’apertura del flacone. Nelle avvertenze viene specificato che sarebbe bene non assumere la soluzione dei lotti sopra indicati a titolo precauzionale.