Integratore Forever Lycium Plus di Forever Living Product Italy: richiamo per rischio chimico

di Manuela 13 Ottobre 2022

Sul sito Salute.gov è stato pubblicato un nuovo richiamo dopo quello relativo agli Spinaci Il Gigante: sono stati ritirati dal commercio, infatti, due lotti dell’integratore alimentare Forever Lycium Plus di Forever Living Product Italy a causa di un rischio chimico. Sul sito la data di pubblicazione dell’allerta è quella dell’11 ottobre 2022, mentre sull’avviso di richiamo vero e proprio la data effettiva dei controlli è quella del 4 ottobre 2022.

La denominazione di vendita esatta del prodotto interessato dal richiamo è Forever Lycium Plus, il marchio del prodotto è Forever Living Products Italy S.R.L., mentre il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato è Giancarlo Negri. Sull’avviso di richiamo non è indicato il marchio di identificazione dello stabilimento o del produttore, mentre il nome del produttore è Forever Nutraceutical, con sede dello stabilimento in East Wood Street a Phoenix, Arizona, Stati Uniti.

I numeri dei lotti di produzione coinvolti nel richiamo sono:

240122K

240122D

Entrambi hanno come data di scadenza o termine minimo di conservazione il 24 gennaio 2026, mentre l’unità di vendita è rappresentata dal flacone da 100 compresse.

Il motivo del richiamo è un rischio chimico. In pratica il controllo di qualità post-vendita sul mercato dell’azienda ha riscontrato che questi due lotti contengono tracce di 2-cloroetanolo che superano i limiti consentiti dall’UE. Nelle avvertenze viene specificato che, anche se consumato alla dose indicata, questo non rappresenta un rischio diretto per la salute. Tuttavia in caso di un consumo frequente non si può escludere, a lungo termine, fenomeni di nocività. Pertanto si procede con il richiamo dei suddetti lotti del prodotto Forever Lycium, il tutto dopo aver opportunamente avvisato gli acquirenti.