Spinaci Il Gigante: richiamo per rischio chimico

di Manuela 12 Ottobre 2022

È stato pubblicato un nuovo richiamo sul sito Salute.gov dopo quello relativo al Tramezzino salmone e maionese di Gli Allegri Sapori: è stato ritirato un singolo lotto degli Spinaci Il Gigante a causa di un rischio chimico. Sul sito la data di pubblicazione dell’allerta è quella dell’11 ottobre 2022, mentre sull’avviso di richiamo vero e proprio la data effettiva dei controlli è quella del 10 ottobre 2022.

La denominazione di vendita esatta del prodotto interessato dal richiamo è Spinaci Il Gigante 500 g, il marchio del prodotto è Il Gigante e il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato è Rialto S.P.A. Nell’avviso di richiamo non è indicato il marchio di identificazione dello stabilimento o del produttore, mentre il nome del produttore è Spinerb di Colleoni Andrea & C. S.n.c., quello con sede dello stabilimento in via Alcide De Gasperi a Gorlago (BG).

Il numero del lotto di produzione coinvolto nel richiamo è il 273, quello con data di scadenza o termine minimo di conservazione del 7 ottobre 2022 e unità di vendita rappresentata dalla confezione da 500 grammi.

Il motivo del richiamo è un rischio chimico, cioè una sospetta contaminazione da mandragora (in questi vi avevamo già parlato delle intossicazioni con ricoveri a causa dell’ingestione di mandragora scambiata per spinaci). Nelle avvertenze viene specificato che si tratta di un ritiro a scopo precauzionale. Inoltre avvisa gli eventuali consumatori che avessero acquistato e congelato il numero del lotto sopra indicato, di evitare il consumo e riportarlo in negozio.