Pesto al finocchietto selvatico di Alicos: richiamo per rischio microbiologico

È stato pubblicato un nuovo richiamo sul sito Salute.gov dopo quello relativo all’Integratore Forever Lycium Plus di Forever Living Product Italy: è stato richiamo dal commercio un singolo lotto del Pesto al finocchietto selvatico di Alicos a causa di un rischio microbiologico. Sul sito la data di pubblicazione dell’allerta è quella del 14 ottobre 2022, mentre sull’avviso di richiamo vero e proprio non è indicata la data effettiva dei controlli.

La denominazione di vendita esatta del prodotto interessato dal richiamo è Pesto di finocchietto selvatico, mentre il marchio del prodotto è Alicos – Pesto di finocchietto selvatico e il nome o ragione sociale dell’OSA a nome del quale il prodotto è commercializzato è Alicos S.R.L. Sull’avviso di richiamo non è indicato né il marchio di identificazione dello stabilimento, né il nome del produttore con annessa sede dello stabilimento.

Il numero del lotto di produzione coinvolto nel richiamo è 15ST22, quello con data di scadenza o termine minimo di conservazione del 15 settembre 2024 e unità di vendita rappresentata dal barattolo da 190 grammi.

Il motivo del richiamo è un rischio microbiologico, più precisamente è stato segnalato un rischio grave di potenziale proliferazione di flora batterica pericolosa, nello specifico il Clostridium botulinum, dovuta auna non corretta acidificazione del prodotto (pH fuori standard). Nelle avvertenze viene ribadito che il numero di lotto sopra indicato del prodotto in questionme non deve essere assolutamente consumato e deve essere riportato indietro presso il punto vendita di acquisto.