IoApro raccoglie firme per abolire il Green Pass e altre restrizioni

di Luca Venturino 24 Gennaio 2022

IoApro torna a far parlare di sé, e lo fa attraverso una raccolta firme divulgata attraverso i suoi canali social: nelle ultime ore, infatti, è apparso un manifesto che annuncia a gran voce la volontà di “tornare alla normalità” e abolire Green Pass (in tutte le sue forme) e molte delle altre restrizioni e misure introdotte per arrestare l’avanzata del coronavirus sul territorio nazionale.

“Siamo tutti stanchi, vaccinati e non vaccinati” si legge sul manifesto. “Stanchi di essere presi in giro, stanchi di essere il Paese al mondo con più restrizioni” (anche se, per fare due esempi a caso, non ci sembra che dalle nostre parti si sia visto il coprifuoco per pub e ristoranti come in Belgio o in Irlanda). La soluzione? Raccogliere 25 milioni di firme entro il 15 di marzo, poiché (e di nuovo riportiamo testualmente quanto scritto) “la politica fa ciò che la maggioranza degli italiani vuole”. E le richieste, come vi abbiamo già accennato, riguardano principalmente l’abolizione delle norme anti-Covid: dallo stop ai bollettini sui contagi alla riapertura di tutte le attività senza limitazioni, fino ai vaccini a disposizione dei cittadini su base volontaria e alla mascherina facoltativa a discrezione del cittadino libero. Non manca, infine, la richiesta di abolire le fasce a colori e della didattica a distanza.