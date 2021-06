Irlanda riapre pub e ristoranti all’aperto: locali assaltati

Dopo mesi di stop, anche l’Irlanda – come parte del resto del mondo (Italia compresa) – prova a ripartire riaprendo pub e ristoranti (per ora) all’aperto.

I locali hanno aperto per il servizio esterno ieri, 7 giugno, ed è stato un vero e proprio assalto con diversi pub e ristoranti che hanno registrato il tutto esaurito.

Ricordiamo che solo il mese scorso in Gran Bretagna, all’apertura dei pub, i troppi clienti hanno messo a rischio le scorte di birra con colossi come Heineken che ha dovuto razionare alcuni dei suoi marchi come l’italiana Moretti o la Amstel.

Fonte: Il Fatto Quotidiano