Italpizza acquisisce Italgelato e amplia la sua presenza nel settore dei surgelati

di Manuela Chimera 1 Marzo 2023

Ancora shopping nel settore alimentare: questa volta è Italpizza che ha deciso di acquisire Italgelato, ampliando così ulteriormente la sua presenza nel settore dei surgelati. I nomi sono simili? Forse una questione di destino, visto che Italpizza aveva già una partecipazione in Italgelato, anche prima di decidere di acquisirne la maggioranza.

Italpizza ha acquisito Italgelato

Da qualche tempo a questa parte Italpizza S.p.A. ha deciso di espandersi in maniera strategia nel settore dei surgelati. Per fare questo l’azienda modenese nota per le sue pizze surgelate, tramite la sua Holding DreamFood S.r.l. ha optato per acquisire Italgelato, azienda di gelati con stabilimento produttivo nella zona di Vicenza, ma la cui sede principale si trova a Modena.

In realtà da anni Italpizza deteneva una quota di minoranza di una certa importanza in Italgelato, mentre adesso ha proceduto ad acquisirne direttamente la maggioranza.

Tornando a Italgelato, l’azienda ha la sua sede produttiva a Camisano Vicentino, in provincia di Vicenza. La sua specialità è quella della produzione di gelati di alta qualità destinati all’esportazione, soprattutto nei gelati multilayer. Si tratta di un incrocio fra un gelato e un dessert, formato da strati differenti di biscotti e gelati a gusti vari, uniti a loro volta a diverse salse.

LEGGI ANCHE Moët Hennessy ha acquisito i rosé di lusso di Château Minuty

Nel 2022 Italgelato ha sviluppato un fatturato di 11 milioni di euro, di cui il 70% arriva proprio dalle esportazioni. Il suo stabilimento occupa una superficie di 7mila metri quafrati e ha una capacità produttiva di 40 milioni di coppe in PET con tappo a vite, ciascuna da 300-400 grammi. Al suo interno lavorano 60 dipendenti.

Cristian Pederzini, presidente di Italpizza, ha dichiarato che a seguito della recente acquisizione da parte loro del gruppo Mantua Surgelati di Castelbelforte (MN), azienda che ha anche un ramo gelati, ecco che hanno deciso di acquisire il controllo totale di Italgelato, di cui già avevano le quote di minoranza. In questo modo hanno potuto mettere in sinergia le due aziende.

Così facendo, la gamma offerta è aumentata. Inoltre i gelati sono perfettamente complementari al mondo della pizza surgelata. Il ramo gelato del gruppo, ora formato da Mantua Surgelati e da Italgelato, permetterà loro di sviluppare un volume di affari di circa 25 milioni di euro, con predominanza soprattutto all’estero. I due stabilimenti insieme avranno una superficie di 11mila metri quadrati, con una capacità produttiva annua di 40 milioni di vaschette e 35 milioni di monoporzioni. Contanto entrambi gli stabilimenti, ora i lavoratori si attestano su un centinaio di dipendenti.