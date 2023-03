Jamie Oliver aprirà parecchi nuovi ristoranti in India

di Manuela Chimera 11 Marzo 2023

Il gruppo Jamie Oliver Restaurants, tramite Dolomiti Restaurants, il franchising che in India si occupa dei locali di Jamie’s Italian, Jamie’s Pizzeria e Jamie’s Dinner, ha annunciato che intende espandersi in India aumentando il numero dei suoi ristoranti. Questo è stato reso possibile dal fatto che Wendy’s ha venduto molti dei suoi locali a Rebel Foods di Sierra Nevada Restaurants, una consociata proprio di Dolomiti Restaurants.

Jamie’s Oliver espande il suo imperio in India

In realtà la catena di ristoranti/pizzerie di casual dining fondata da Jamie Oliver è già presente in India con 20 sedi, a cui bisogna aggiungere altri 10 Jamie’s Diner. Queste sedi sono dislocate in 9 città:

Delhi

Gurgaon

Chandigarh

Jalandhar

Mumbai

Pune

Lucknow

Bangalore

Hyderabad

Però, tramite l’acquisizione dei ristoranti di Wendy’s, ecco che il gruppo prevede almeno di triplicare la sua presenza in India, diventando un vero e proprio marchio nazionale. Nel paese Jamie’s Restaurants si configura come una partnership fra Dolomite Restaurants e il Jamie Oliver Group del famoso chef.

Jasper Reid di Dolomite ha spiegato che sono stati lieti di ottenere i finanziamenti e l’opportunità di servire molti più clienti in parecchie nuove sedi. Come gruppo, lavoreranno giorno e notte per realizzare la loro missione che è quella di portare prodotti freschi, buoni e cibo genuino in ogni angolo del paese.

Pare che Jamie’s, a sua detta, sia stato un ottimo affare per gli azionisti (un po’ meno bene è andata a chi aveva investito e a chi lavorava nei ristoranti italiani che Jamie Oliver a suo tempo aveva chiuso). Sono fiduciosi che il settore del Casual Dining in India continui a crescere.

Secondo Reid, il potenziale di mercato per le pizze italiane fatte a mano è enorme: lui all’orizzonte vede già almeno 200 sedi. Tuttavia ogni ristorante dovrà essere unico nel suo genere e concentrarsi sulla comunità locale.

Anche Ed Loftus, direttore del Jamie Oliver Restaurant Group ha spiegato di essere entusiasta di lavorare con Jasper e Dolomite per continuare a espandere la loro presenza in India.

E Jamie Oliver? Beh, al momento lo chef non ha commentato la cosa. Forse anche perché avrà il suo bel daffare a casa visto che il governo inglese ha intenzione di aprire vicino a casa sua la più grande prigione della Gran Bretagna. Il che non è certo una situazione idilliaca quando hai comprato una mega villa con annessa tenuta e stai pensando di trasformarla anche in un set televisivo per i tuoi programmi di cucina, investendo qualcosa come 6 milioni di sterline.