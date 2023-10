Janluca de Waijer è il nuovo amministratore delegato di Domori

di Luca Venturino 3 Ottobre 2023

È tempo di cambi al vertice per la Domori, azienda con radici in quel di Torino specializzata nella produzione di cioccolato e già facente parte della holding del gruppo Illy: a occupare la poltrona dell’amministratore delegato sarà Janluca de Waijer, olandese di nascita e torinese d’adozione. È bene notare che si tratta del secondo passaggio del testimone in poco più di un anno dopo che, nel febbraio del 2022, il titolo in questione – e le responsabilità che naturalmente seguono – fu affidato alle cure di Valentino Gancia, enologo già vicepresidente dell’azienda di Torino.

Domori cambia amministratore delegato: chi è Janluca de Waijer?

Ma non divaghiamo, e concentriamoci per l’appunto sulla novità – Janluca de Waijer come nuovo amministratore delegato di Domori, per l’appunto. A onore del vero bisogna riconoscere che il nostro protagonista è di fatto un’aggiunta piuttosto recente all’azienda sabauda: stando a quanto dichiarato dalla stessa Domori tramite una nota stampa, infatti, de Waijer ha fatto il suo approdo in quel di Torino solamente una manciata di mesi fa, nell’agosto del 2023, reduce da una lunga esperienza nel rafforzamento del brand e nello sviluppo internazionale.

Il curriculum, d’altro canto, è più che eloquente: Janluca de Waijer può infatti vantare di avere collaborato con importante aziende familiari italiane e anche estere, con un resume che spazia da Luigi Lavazza ai Fratelli Saclà, passando anche per la Fattoria Scaldasole e Andros, a sua volta famosa per il marchio Bonne Maman.

Saranno due, secondo quanto lasciato trapelare dalla stessa Domori, le linee direttrici verso cui Janluca de Waijer orienterà la propria azione: rinnovare l’impulso verso il florido e invitante mercato internazionale e rafforzare ulteriormente, allo stesso tempo, la posizione dell’azienda torinese sul mercato italiano.

“Desidero esprimere la mia profonda gratitudine per la fiducia che il Consiglio di Amministrazione ha riposto in me per guidare questa straordinaria azienda verso nuovi obiettivi di sviluppo” ha commentato Janluca de Waijer, nuovo amministratore delegato di Domori. “Domori è conosciuta all’estero, in particolare in alcuni paesi come la Francia, il Giappone e gli Stati Uniti, da sempre mercati molto attenti ai valori della qualità assoluta. Per quanto riguarda la linea professional, si tratta di estendere la nostra presenza geograficamente in un settore che per noi si è già dimostrato strategico, e che ci aiuta a sviluppare la nostra brand awareness attraverso gli ambasciatori del settore dell’ospitalità”.

Il biglietto da visita di Domori, spiega de Waijer, rimane comunque “la straordinaria qualità del nostro cacao. Continueremo a svilupparci coltivando la nostra strategia di qualità aumentata, facendoci conoscere sempre di più, sia dai grandi professionisti internazionali della pasticceria e della ristorazione, sia dal consumatore finale”.