Jay-Z chiude dopo 20 anni il suo bar 40/40 Club a Manhattan

Jay-Z ha deciso di chiudere dopo 2 anni il suo bar 40/40 Club a Manhattan. Ma attenzione, non è una chiusura definitiva: pare che nel 2024 il locale si trasferirà in una nuova sede

di Manuela Chimera 10 Agosto 2023

Se siete a New York, occhio: il bar di Jay-Z, il famoso The 40/$0 Club è chiuso (così come anche indicato sul sito del locale e sui social). Jay-Z, infatti, ha deciso di chiudere il suo storico bar e nightclub dopo 20 anni, ma non disperate. Quella che è chiusa è la sede di Flatiron District a Manhattan perché l’annuncio rivela che il bar riaprirà i battenti nel corso del 2024 in una nuova sede. A confermare la chiusura e il successivo trasferimento è stato anche Andrea Thomas, il portavoce dell’azienda.

Perché il bar di Jay-Z si trasferisce?

Il bar e nightclub The 40/40 Club di Jay-Z era stato aperto nel 2003, ospitando sin dall’inaugurazione una serie di eventi di alto profilo. Per esempio, il rapper J. Cole aveva qui organizzato una festa per l’uscita di un mixtape, mentre LeBron James aveva festeggiato il suo compleanno nella lounge.

In realtà già in precedenza la sera era stata temporaneamente chiusa. Nel 2012, infatti, era stata riaperta dopo una ristrutturazione da 10 miliardi di dollari, realizzata con lo scopo di rendere il locale sempre più competitivo fra i diversi club aperti nel cuore di Manhattan. All’epoca Jay-Z aveva spiegato a Rolling Stone che aveva voluto mantenere la sensazione di una club house, un luogo rilassante dove interagire con gli amici.

Col passare del tempo, poi, The 40/40 Club si è trasformato in una piccola catena di bar e ristoranti. Ai tempi del numero massimo di aperture si componeva di cinque locali:

la storica sede di Flatiron District

una sala sportiva a Las Vegas

un club ad Atlantic City

un bar presso l’aeroporto internazionale Hartsfield-Jackson di Atlanta

il ristorante presso il Barclays Center di Brooklyn

Col passare del tempo, però, alcune di queste sedi sono state chiuse. Più precisamente, la sede di Las Vegas è stata chiusa nel 2008, dopo solo un anno dall’apertura, mentre il club di Atlantic City è stato chiuso nel 2013 con annessa una causa legale che sosteneva che l’azienda dovesse più di 115mila dollari di affitto mai pagato e svariati altri oneri.

Secondo quanto riferito da Jake Spitz, il portavoce di Brooklyn, a chiudere per il momento sarà solamente il bar di Manhattan, mentre il The 40%40 Club del Barclays Center rimarrà aperto. Tuttavia non è ancora ben chiaro dove la sede originale si trasferirà. Per ora si sa solamente che il trasloco dovrebbe avvenire nel 2024.

Se vi fa strano che un rapper sia così coinvolto nella scena della ristorazione americana, beh, è bene che sappiate che a New York City Jay-Z è sempre stato molto attivo. Oltre al The 40/40 Club, infatti, Jay-Z faceva anche parte del ristorante Spotted Pig presso il West Village, locale chiuso nel 2020.

Inoltre Jay-Z, tempo fa, aveva investito qualcosa come 16,5 milioni di dollari in una pizzeria robotizzata su ruote.