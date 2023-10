Jay Z lancia sul mercato uno champagne da 1.000 sterline

di Manuela Chimera 18 Ottobre 2023

Sì, anche Jay Z ha un suo marchio di alcolici. E chi fra attori, cantanti e vip non ha un suo marchio? Comunque sia, in questo caso parliamo del marchio Armand de Brignac Champagne che ha appena annunciato il lancio di una nuova bottiglia di champagne, un Blanc de Noirs Assemblage Number Four. Che oltre a presentarsi come “un’espressione intensa e ricca di Pinot Nero”, derivante da tre annate, ha anche la particolarità non da poco di essere venduto al prezzo di 1.000 sterline. Anzi: di 1.055 sterline per essere più precisi. Che fare cifra tonda pareva brutto.

Perché lo champagne di Jay Z costa così tanto?

Forse per chi è abituato a champagne un po’ più a buon mercato, questo prezzo può sembrare folle. Ma non è neanche il prezzo più caro: fatevi un giro in rete e scoprirete bottiglie, marchi e annate che costano anche molto di più.

Comunque sia, 1.000 sterline non sono certo poche. Questa ultima aggiunta alla celebre e prestigiosa gamma di cuvée è stata realizzata sfruttando le annate 2013, 2014 e 2015, a testimonianza dell’arte della miscelazione dello champagne. Ovviamente l’azienda parla di un prodotto con una “miscela di profondità ed eleganza senza precedenti“. Beh, con quello che costa direi che è il minimo sindacale.

Ovviamente si tratterà di una tiratura limitata: in tutto il mondo saranno disponibili solamente 7.328 bottiglie di Armand de Brignac Blanc de Noirs Assemblage No. 4. Ogni bottiglia, metallizzata, porterà inciso il proprio numero individuale, nonché la data di sboccatura in modo da sottolineare ulteriormente la sua rarità. Le bottiglie sono state tutte rifinite a mano, con l’applicazione di un’etichetta in peltro francese e lucidatura a mano.

LEGGI ANCHE Anche Woody Harrelson di True Detective si lancia nel mondo dei liquori

Questo champagne è un’evoluzione dell’originale Blanc de Noris Assemblage No. 1, quello lanciato da Armand de Brignac nel 2015 e cuvée di debutto per l’azienda (Armand de Brignac è nata nel 2006 grazie a Jay Z, con lo champagne prodotto per il marchio da Maison Cattier. Ma nel 2021 Moet Hennessy ha acquisito il 50% del marchio, iniziando la sua collaborazione con il rapper). Il No. 4 è stato creato partendo da uve provenienti dalle zone di produzione del Pinot Nero Premier e del Grand Cru. Una volta terminata la produzione, il vino ha riposato in cantina per sette anni, fino alla sboccatura avvenuta nel mese di aprile 2023.

Inizialmente il Blanc de Noirs Assemblage No. 4 sarà disponibile in vendita esclusivamente da Harrods e farà parte dell’edizione speciale del set La Collection, contenente le sei Cuvée dello Champagne Armand de Brignac con tanto di confezione regalo laccata, alla modica cifra di 6.400 sterline.

In un secondo momento verrà poi abbinato all’Armand de Brignac Brut Gold, sempre in confezione speciale regalo doppia con prezzo più contenuto, solo 1.385 sterline (ma per questa edizione dobbiamo aspettare il mese di novembre 2023).

Come bottiglia singola, invece, dovremo aspettare il 2024, quando troveremo lo champagne in vendita presso rivenditori selezionati del Regno Unito e del mondo al prezzo di 1.055 sterline per una bottiglia da 750 ml.