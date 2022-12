Jennifer Lawrence si rifiutò di stare a dieta per diventare Katniss in Hunger Games

L'attrice Jennifer Lawrence ha rivelato che si era rifiutata di stare a dieta per interpretare Katniss in Hunger Games.

di Manuela Chimera 14 Dicembre 2022

Ultimamente Jennifer Lawrence sta ripensando ai tempi in cui aveva recitato come protagonista nella serie di film Hunger Games. Tralasciando la sua discutibile affermazione secondo la quale sarebbe stata la prima donna protagonista di un film d’azione (eh? Cosa? Forse la Lawrence si un attimo scordata di Ripley di Alien, di Sarah Connor di Terminator, di Black Mamba in Kill Bill, di Lara Croft in Tomb Raider, di Alice in Resident Evil, di Leia in Star Wars… E questo senza neanche scomodare le serie TV, vero Xena?), ecco che l’attrice ha fatto sapere che all’epoca di Hunger Games le era stato chiesto di stare a dieta per poter interpretare la parte di Katniss Everdeen in Hunger Games, cosa che lei si era categoricamente rifiutata di fare.

Perché Jennifer Lawrence doveva stare a dieta per interpretare Katniss?

Jennifer Lawrence ha svelato questi retroscena durante una chiacchierata con Viola Davis. L’attrice ha ricordato che qualcuno all’epoca le avesse chiesto quanto peso aveva intenzione di perdere per girare il primo Hunher Games.

Ma già all’epoca la Lawrence era stata irremovibile: aveva risposto che non aveva alcuna intenzione di stare a dieta, spiegando anche gli effetti negativi che una tale scelta avrebbe avuto sugli spettatori più giovani. La Lawrence aveva dichiarato che, a parte il fatto che era una ragazza giovane e in crescita e che non era in grado di stare a dieta, non voleva che le ragazze che avessero deciso di travestirsi da Katnis, sentissero di non poterlo fare perché non avevano un certo peso.

Inoltre aveva ribadito che non voleva neanche permettere che un concetto del genere le venisse inculcato in testa. Nel film, Katniss viene selezionata per combattere negli Hunger Games dal Distretto 12, uno dei più poveri. Quindi effettivamente ci poteva stare il fatto che Katniss fosse una ragazza magra a causa della denutrizione (che sia stato per questo motivo che le era stato chiesto quanto fosse intenzionata a dimagrire per quel ruolo?). Tuttavia la Lawrence si è sempre detta che voleva evitare di dare questa immagine della protagonista.

Già nel 2012 a Glamour, Jennifer Lawrence aveva spiegato ai microfoni che per interpretare Katniss faceva tanto esercizio fisico, ma che non stava assolutamente a dieta. Anche perché non si può lavorare quando si ha fame.

Che la Lawrence non ami stare a dieta, è ormai risaputo. Al suo matrimonio, per esempio, oltre a proporre un insolito menu, ecco che si era concessa un ulteriore after-party con hamburger e patatine.