Jennifer Lopez, a cena a Capri, improvvisa un concerto in una taverna

Avvistata di nuovo Jennifer Lopez a Capri: a cena con spaghetti e ravioli, ha improvvisato poi un concerto in una taverna

di Manuela Chimera 12 Agosto 2023

Niente, a Jennifer Lopez piace molto Capri. Soprattutto mangiare a Capri, visto che non è la prima volta che viene avvistata in uno dei ristoranti di zona. Questa volta, dopo essersi concessa una cena con spaghetti e ravioli, ecco che ha deciso di improvvisare un mini concerto in una taverna.

Jennifer Lopez, cena e concerto a Capri

Già in precedenza Jennifer Lopez aveva fatto più di una capatina a Capri. Una delle ultime volte era stato lo chef Gennarino Esposito a cucinare per lei. Anche quest’anno l’attrice/cantante sta trascorrendo parte delle sue vacanze fra Capri e Positano.

Così è possibile vederla gironzolare a passeggio fra le stradine di Capri o mentre si rilassa a Nerano, ovviamente accompagnata da amici e guardie del corpo, senza però il marito Ben Affleck che era stato avvistato qualche giorno fa a Firenze.

Ma dopo tanto girovagare e tanto shopping, ecco che arriva il momento della cena. Così Jennifer Lopez ha deciso di pasteggiare a suon di spaghetti e ravioli. Prima si è recata nel ristorante Aurora (non solo per cenare, ma anche per salutare i proprietari del locale, Mia e Franco, due suoi amici), poi ha deciso di fare serata alla taverna Anema e Core.

Qui, fra un bicchiere e l’altro, ecco che, ad un certo punto, dopo aver ascoltato per un po’ la musica del ristorante (un medley di canzoni napoletane intonato da Gianluigi Lembo e l’Anema con Core Band), ha deciso di deliziare gli altri commensali, che ormai l’avevano riconosciuta, improvvisando un mini concerto.

LEGGI ANCHE Jennifer Lopez lancia uno Spritz in bottiglia ispirato alla Dolce Vita italiana

Con la musica suonata dalla band che si stava esibendo nella taverna e con il coro di Gianluigi Lembo, il patron del locale, ecco che Jennifer Lopez ha chiesto un microfono. Per la gioia dei fan e degli altri commensali, ha organizzato un vero e proprio mini spettacolo, iniziando col cantare una sua versione di I will survive, come potete vedere nel video qui sotto:

Poi, non paga, ha anche cantato una delle sue canzoni più famose: Let’s Get Loud (che aveva cantato anche l’ultima volta che era stata a mangiare in questa taverna di Capri). Ecco qua il video:

Inoltre sembra che abbia anche ballato Dove sta Zazà, in questo caso accompagnandosi anche con un tamburello, opportunamente personalizzato per lei per l’occasione.

E niente, che dire: Jennifer Lopez è qualcuno con cui fare serata. Le piace mangiare cibo italiano, cantare e divertirsi mentre è in vacanza. Jennifer una di noi!