Dwayne Johnson prende in giro George Clooney: lui vende più tequila

Dwayne Johnson ha deciso di prendere in giro George Clooney: i due hanno fatto a gara a chi vende più tequila. E The Rock sostiene di essere il vincitore

di Manuela Chimera 2 Giugno 2023

Dwayne Johnson ha deciso di farsi beffe del collega George Clooney prendendolo in giro per il fatto che The Rock avrebbe venduto più tequila di lui. Tutto nasce dal fatto che sia Dwayne Johnson che George Clooney hanno un marchio di tequila. Ve lo avevamo detto che le star di Hollywood si dedicano frequentemente alla produzione di vino e liquori, no? Pensate a Brad Pitt o recentemente a Emma Watson.

Dwayne Johnson vs George Clooney a suon di tequila

Per la cronaca: Dwayne Johnson ha dalla sua il marchio Teremana Tequila, mentre George Clooney ha il Casamigos. Ebbene, The Rock, prendendo in giro il collega, ha affermato che la sua Teremana Tequila ha venduto 830mila casse in più rispetto al Casamigos di Clooney.

Si sa che agli uomini piace vantarsi in tal modo, ma questa volta The Rock ha deciso di incentrare tutto sulla tequila. La battuta scherzosa è saltata fuori poco dopo che è stata pubblicata la notizia secondo la quale Teremana avrebbe venduto 1 milione di casse nel corso degli ultimi dodici mesi. Così Johnson ha colto la palla al balzo pubblicando tali dati e statistiche sulla sua pagina Instagram, pungolando anche il collega Clooney e facendo un confronto diretto.

Nel post Johnson ha scritto che i dati delle vendite e della crescita di Teremana rispetto a Casamigos sono stati piuttosto sbalorditivi. The Rock ha poi ringraziato tutti per la fiducia accordata e per aver apprezzato la loro tequila. Ha poi spiegato che adesso hanno parecchio lavoro da fare sia negli Stati Uniti che a livello mondiale in quando vogliono internazionalizzare il loro marchio di tequila.

Johnson ha poi aggiunto che non prenderanno nessuna scorciatoia, si baseranno solo sulla vecchia scuola: qualità, gusto, prezzo e rispetto. Effettivamente, il marchio Teremana Tequila, di proprietà di Mast-Jagermeister, è in procinto di far partire un lancio mondiale: partirà dagli Stati Uniti, passerà nel Regno Unito e approderà poi a livello mondiale.

Per quanto riguarda Casamigos Tequila di George Clooney, invece, l’anno scorso è stato nominato come il marchio di alcolici a più rapida crescita nel 2022, dopo aver quasi triplicato il valore del suo marchio rispetto all’anno precedente.

Diciamo che la provocazione di Dwayne Johnson nei confronti di Clooney si sposa bene con il personaggio di The Rock, anche se preferisco il botta e risposta fra Emma Watson e Brad Pitt rispetto ai rispettivi gin: i due attori si sono invitati a vicenda nelle rispettive aziende vinicole per assaggiare i loro gin.

Ecco qui il post di Instagram dove Dwayne Johnson parla dei risultati ottenuti: