Joe Bastianich al Vinitaly tra Giorgia Meloni e Bella ciao

Joe Bastianich a Vinitaly ha incontrato Giorgia Meloni, ha detto che vorrebbe parlarle di cannabis (ma non del suo Mac & Cheese non Made in Italy) e ha intonato Bella ciao

di Manuela Chimera 6 Aprile 2023

Joe Bastianich si è presentato a Vinitaly e nell’ordine ha: intonato Bella ciao, incontrato Giorgia Meloni e annunciato che vorrebbe parlarle di cannabis, ben guardandosi dal citarle il suo Mac & Cheese, che del Made in Italy tanto caro a Meloni non ha poi tanto. A dire il vero anche le parole “Made in Italy” non sono esattamente italiane, che siamo di fronte a una nuova versione del gatto di Schrödinger?

Joe Bastianich show a Vinitaly

Joe Bastianich, che stiamo vedendo in questi giorni su Sky con Pechino Express, si è recato a Vinitaly per presentare i vini della sua cantina. Arrivato a Veronafiere, insieme alla sua inseparabile chitarra, che ha portato con sé anche in India, ecco che ha deciso di intonare niente meno che Bella ciao.

Il ristoratore, quando gli è stato chiesto il perché avesse scelto proprio quella canzone così politica, ha spiegato che per lui è solo una canzone e che non sapeva che ci fosse della politica dietro al prezzo. Solo dopo averla intonata gli è stato fatto notare che farla cantare all’agronomo Attilio Scienza, che era insieme a lui, era stata una cosa un po’ strana.

Bastianich ha poi ammesso che conosce parecchia musica, ma che di canzoni italiane ne sa solamente tre: Bella ciao, Il tempo di morire e Nella vecchia fattoria, canzone che solitamente canta ai bambini della fondazione no-profit McDonald in quanto è l’unica che sia lui che i bambini sanno.

Mentre si trovava a Vinitaly, poi, Bastianich ha incontrato anche Giorgia Meloni. Nonostante sia stato detto che le avrebbe parlato di cannabis e droghe leggere, non è andata proprio così. Il ristoratore, infatti, ha precisato che nel casino di Vinitaly ha incontrato per caso Giorgia Meloni ed è riuscito a scambiare con lei solamente un saluto.

Non l’aveva mai incontrata prima, ma ci teneva a presentarsi in quanto la considera una donna forte, nonostante non abbiano la stessa visione politica. Dopo essersi salutati, Bastianich le ha riferito che era interessato ad incontrarla (scherzando si è augurato che sarà lei a portarlo al ristorante, così il conto verrà pagato da noi contribuenti).

Una delle tematiche di cui vorrebbe parlarle è quello della cannabis e delle droghe leggere. Negli USA, in 25 stati, è proprio lo Stato a gestire le rivendite legali di cannabis: si tratta di un business notevole che lo Stato potrebbe gestire sottraendolo alle mani sbagliate. E lui stesso è in questo business, grazie a una linea di prodotti a base di cannabinoidi (perfettamente legali).

Quindi se mai Bastianich incontrerà Giorgia Meloni, è probabile che gli parli di cannabis. Meglio, invece, non parlarle del suo Mac & Cheese: non sappiamo se Meloni lo consideri abbastanza Made in Italy o meno.

Su Instagram, poi, Bastianich ha postato le foto del suo incontro con la premier. E non sono mancati i commenti ironici dei follower:

“Ti ha chiamato joe o Giuseppe?”

“Si ma occhio a parlare in inglese”

“Joe che dilusione”

“presentati come giosepino”

“È come film di orrore”

“Piacere, sono 700 mila euro di multa”

“spero sia cosciente che questo post ha macchiato permanentemente la sua fedina penale di internet”

Ecco il post in questione: