L’Isola dei Famosi non porta bene all’ex Masterchef Edoardo Franco

Edoardo Franco, ex MasterChef, si è imbarcato per l'Isola dei Famosi: al momento, però, si trova lontano dal gruppo in isolamento forzato.

Edoardo Franco, per aspetto ma anche e soprattutto per condotta, ben si presta alla definizione di “personaggio” – chi lo sa, magari anche nella vita di tutti i giorni, che d’altro canto non lo conosciamo personalmente; ma di certo nella sua concezione più prettamente televisiva. Da rider con la testa piena di sogni a concorrente di MasterChef con la testa piena di alloro (quello della vittoria alla Finalissima, tanto per intenderci), la sua parabola l’ha portato al dolce naufragio in Honduras, per partecipare alla nuova edizione dell’Isola dei Famosi.

La notizia della sua partecipazione, come potrete immaginare, è stata accolta con reazioni piuttosto miste. C’era chi era divertito dall’idea di rivedere la sua frangetta a metà fronte e il suo baffone anni Settanta alle prese con le sfide dell’Isola, e chi invece ha storto il naso, evidentemente convinto che l’Honduras – o forse più in generale l’universo reality nella sua interezza – non fosse il posto adatto a lui. Noialtri, nel nostro cantuccio in giallo e nero, eravamo soprattutto curiosi di vedere in che modo Edoardo Franco avrebbe interagito con un altro naufrago e veterano della MasterClass – Joe Bastianich. Beh, a quanto pare dovremo aspettare ancora un po’.

Edoardo Franco in isolamento

ISOLAmento, ma niente Isola dei Famosi. A fermare gli ingranaggi dello spettacolo è stato il Covid, che in questa edizione del reality di Canale Cinque aveva già contagiato Aras Senol e Greta Zuccarello, e ora anche lo stesso Edoardo Franco. Il risultato? Beh, in termini pratici e televisivi Edoardo non ha potuto prendere parte alla puntata del 15 di aprile, e si trova in isolamento lontano dal resto dei naufraghi. In termini di intrattenimento, è una gran noia.

Fortunatamente e al netto di ogni battuta, pare che Edoardo Franco stia bene. A quanto pare l’ex campione di MasterChef è asintomatico, e dovrebbe tornare in compagnia del resto del gruppo nel futuro prossimo. Nella puntata del 15, Vladimir Luxuria si è collegata con i naufraghi malati per aggiornare il pubblico sulle loro condizioni di salute: “Potrebbe andare meglio” ha risposto Edoardo al “come stai” di rito. “Purtroppo sono risultato anche io positivo al Covid venerdì mattina. Per dei protocolli non posso essere sull’Isola, non ho sintomi”, ha spiegato. “Spero di tornare presto, anche perché mi stavo abituando”.

E badate bene – l’imprevisto, se così vogliamo definirlo, è capitato proprio sul più bello. Poco prima che Edoardo rimanesse contagiato e fosse costretto ad abbandonare il gruppo, infatti, quest’ultimo era riuscito ad accendere il fuoco, condizione sine qua non per cucinare come si deve. Auguri di rapida guarigione, dunque: qui si scalpita per un Invention Test in Honduras.