Joe Bastianich si lancia nella crociata “I dumpling non sono ravioli”

Joe Bastianich ha deciso di fare sua una singolare crociata: "I dumpling non sono ravioli". Ok, va bene, ma stai calmo!

di Manuela Chimera 2 Ottobre 2023

Per qualche bizzarro motivo, Joe Bastianich ultimamente si è dato alla cartellonistica. Questa volta, il suo appello lanciato su un cartellone sollevato in alto, recita così “Dumpling is not ravioli”, che tradotto diventa “I dumpling non sono ravioli”. Ok, d’accordo, ma stai calmo, il mondo non finirà perché qualcuno non sa la differenza fra i due, vero?

Joe Bastianich e la questione dumpling/ravioli

Non sappiamo esattamente perché Bastianich si sia a preso a cuore la questione dumpling/ravioli. Ultimamente lo abbiamo visto felice e soddisfatto lanciare la schiacciata con uova da colazione presso All’Antico Vinaio a New York. Inoltre ha condiviso diversi post insieme a Mazzanti dove parlava con soddisfazione dell’apertura de All’Antico Vinaio a Los Angeles.

Dunque un periodo lieto. Tranne che per i dumpling/ravioli. Bastianich ha postato una foto nella quale solleva un cartellone con la scritta “I dumpling non sono ravioli”. Chi lo ha fatto inalberare così tanto? Che qualcuno abbia sbagliato una comanda in uno dei suoi ristoranti? Ha trovato una definizione sbagliata nelle parole crociate? Non è dato sapere il motivo di questa crociata.

Nella didascalia del post Bastianich è ancora più categorico e scrive “Stop calling dumplings ravioli. It hurts”, cioè “Smettila di chiamare i dumpling ravioli. Dà fastidio”. A lui, forse, perché io mi limito allegramente a mangiarli, in barba alle definizioni.

Per quanto riguarda la differenza fra i due, uno dei fan di Bastianich la spiega bene nei Commenti: se tutti i ravioli sono dumpling (o gnocchi traducendolo dall’inglese), non tutti i dumpling sono ravioli. In generale i ravioli sono piccoli fagottini quadrati di pasta ripieni di carne, formaggi, verdure e vari mix. I dumpling, invece, sono delle piccole palline di pasta cotta che possono o contenere un ripieno (di carne, formaggi, verdure e vari mix) o contenere ingredienti aggiuntivi nell’impasto stesso.

Nei Commenti Bastianich ha ottenuto il pieno sostegno dei fan che sottolineano per appunto il concetto visto sopra.

Se non sappiamo perché Bastianich abbia sentito l’esigenza di sottolineare questa differenza, non sappiamo neanche il perché ultimamente si sia dato alla cartellonistica. Di sicuro ai suo fan piace, motivo per cui dal primo cartellone ecco che adesso, ogni tanto, Bastianich ne tira fuori uno.

Il primo era stato quello di “Free Barbara D’Urso”, dopo che la D’Urso era stata silurata da Mediaset con il nuovo cambio gestione:

Poi era arrivato il cartellone “Arancino is not a fruit”, con la solita pletora di Commenti fra arancino e arancina:

Subito dopo era arrivato il cartello di auto-auguri per il suo compleanno, commentato anche da Mazzanti dell’Antico Vinaio. Il cartello recitava “Happy B day to me”:

Infine è stata la volta del cartello dedicato alla diatriba dumpling/ravioli:

Non ci rimane che attendere e vedere quale sarà il prossimo cartello.