Joe Bastianich e La Terza Classe in Italia: tutte le tappe del tour estivo

Vuoi sapere quali sono tutte le tappe del tour estivo di Joe Bastianich e La Terza Classe in Italia? Eccole.

di Manuela 19 Maggio 2022

Sul loro profilo Instagram, La Terza Classe ha annunciato il Summer Tour 2022, il “Good Morning Italia Tour”. E la cosa bella è che il tour estivo comprenderà anche Joe Bastianich.

Sul profilo La Terza Classe ha spiegato di essere emozionati, “lieti e gasatissimi” di annunciare le prime date confermate del loro tour estivo insieme a Joe Bastianich (quindi questo vuol dire che potrebbero essercene altre in futuro? Toccherà stare attenti). Durante il tour la band farà ascoltare al pubblico il loro nuovo disco “Good Morning Italia” che uscirà a giugno.

Queste le tappe del tour:

venerdì 17 giugno: Pescantina (VR), Aquardens Terme Verona

domenica 19 giugno: San Damiano d’Asti (AT), Festival La Barbera incontra

giovedì 23 giugno: Margherita di Savoia (BT), Arena delle Saline

venerdì 24 giugno: Tropea (VV), Corso Vittorio Emanuele

sabato 25 giugno: Acri (CS), Anfiteatro Romano

sabato 2 luglio: Riolunato (MO), Lunario Fest

lunedì 4 luglio: San Bartolomeo al Mare (IM), M&T Festival

giovedì 7 luglio: Forgaria nel Friuli (UD), Forgaria Arena Fest

venerdì 8 luglio: Rovigo, Delta Blues Festival

sabato 9 luglio: Pistoia, Pistoia Blues

domenica 10 luglio: Cervasca (CN), Festa Cervasca

lunedì 11 luglio: Treviglio (BG), Revel Summer Festival

venerdì 5 agosto: Senigallia (AN), Summer Jamboree Festival

sabato 6 agosto: Calambrone (PI), Eliopoli Summer Fest

lunedì 8 agosto: Contursi Terme (SA), Premio Contursi

venerdì 16 settembre: Roma, Stazione Birra

È un’ottima occasione per vedere Bastianich non nel suo ruolo di ristoratore o di intrattenitore televisivo (qui avete l’imbarazzo della scelta, da svariate edizioni di MasterChef sia italiche che americane al recente Le Iene, senza dimenticare Italia’s Got Talent), bensì nel suo ruolo di cantante e musicista.

Ecco qui la locandina del tour: