Joe Bastianich porta i suoi hamburger a Torino e a Roma

Joe Bastianich sembra essere pronto ad allargare gli orizzonti della sua nuova sfida imprenditoriale, il JB Burger, che presto sbarcherà a Torino e a Roma. Un nuovo tassello nella vita professionale dell’italo americano più amato dal grande pubblico del food, che ha imparato a conoscerlo durante la sua lunga permanenza a Masterchef come giudice. Da lì, dopo aver costruito un personaggio che è passato alla storia dei tormentoni televisivi, Bastianich ha giustamente approfittato della fama raggiunta anche in Italia per ampliare e far conoscere le sue attività nel mondo dell’enogastronomia. Primo tra tutti, le cantine di famiglia a Cividale del Friuli.

Poi, il sodalizio con Tommaso Mazzanti, che ha aiutato l’Antico Vinaio ad espandersi in tutto il mondo, in particolare negli Stati Uniti, dove Joe è di casa e sa bene come muoversi.

Nel mezzo, ancora avventure televisive, podcast più o meno convincenti, perfino uno spettacolo teatrale sui soldi, che sono un po’ la sua (o forse la nostra) ossessione. E poi, il suo grande amore, gli hamburger all’americana, con una catena che porta il suo nome (e il suo volto stilizzato): JB Burger.

La storia di JB Burger

Il brand JB Burger asce dalla collaborazione tra Joe Bastianich e Bun Burgers, la prima catena italiana specializzata in smash burger. L’ambizione dichiarata è quella di educare i consumatori italiani alla cultura degli hamburger all’americana. Gli hamburger proposti sono sostanzialmente i grandi classici newyorkesi: il cheeseburger (“Dimentica quello che ti fanno mangiare in Italia, il vero NY Cheeseburger è cipolla, cetrilo e cheddar. Punto”), il crispy bacon burger e cose del genere. Un po’ come è stato per Joe’s American Smashburger, prima di questo nuovo progetto.

Aperto per la prima volta a Rozzano, in provincia di Milano, al centro commerciale Fiordaliso, oggi JB Burger dichiara la prossima espansione, su due segmenti che non sembrano esattamente identici, ma tant’è.

Arrivano infatti due nuove aperture, la prima – che è avvenuta proprio in questi giorni – è di nuovo in un centro commerciale, il RomaEst nella Capitale. La seconda invece avverrà tra pochissime settimane a Torino, in una delle piazze più centrali e in qualche modo aristocratiche della città, Piazza Carlo Emanuele II, quella che tutti i Torinesi chiamano Piazza Carlina.

A questo punto dunque resta da capire quale sia il target di JB Burger, se il pubblico del centro commerciale o forse quello turistico / cittadino di passaggio dal centro città. Staremo a vedere.