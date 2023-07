Joe Bastianich presenta il videoclip della sua cover di Waiting For Love, dedicata ad Avicii

di Luca Venturino 25 Luglio 2023

Cappello da cowboy, cavalli che trottano alzando archi di terra, chitarra in grembo: Joe Bastianich ha appena presentato il videoclip di Waiting for Love, focus track del nuovo EP Silverado, realizzato in collaborazione con La Terza Classe, nonché omaggio all’omonima canzone di Avicii. A dominare è l’atmosfera a stelle e strisce, tanto nelle immagini che si seguono nel clip in questione quanto nella cover stessa: il testo è fin da subito accompagnato da un semplice giro di chitarra, che non può che evocare l’immaginario della musica country più tipicamente statunitense.

Joe Bastianich e il suo nuovo EP Silverado

Su queste pagine abbiamo imparato a conoscere Joe Bastianich in particolare modo per i suoi sforzi – e naturalmente per gli altrettanti successi – in campo gastronomico: d’altronde, il veicolo con cui l’imprenditore di origini americane ha fondamentalmente “sfondato” la bolla del suo settore di competenza approdando nella cultura pop e, in un certo senso, anche nell’immaginario comune, è stata la sua carriera come giudice di MasterChef. Seguirono aperture, collaborazioni, altre presenze in prodotti mediatici anche lontani dalla scena gastronomica come può essere Pechino Express – di cui, tra parentesi, ha vinto la più recente edizione in compagnia di Andre Belfiore – o Le Iene.

Quella per la cucina (e per i suoi dintorni, beninteso) non è tuttavia l’unica passione di Joe Bastianich, che di fatto non ha mai fatto mistero delle sue ambizioni artistiche nel settore musicale. Il suo più recente EP, che come abbiamo accennato in apertura di articolo è stato realizzato in collaborazione con La Terza Classe, si chiama Silverado ed è composto da sette brani, di cui tre inediti e quattro cover. Una di queste ultime è un omaggio al celebre DJ Avicii, scomparso tragicamente nel 2018: si tratta di Waiting for Love, famoso brano pubblicato nell’ormai lontano 2015 che racconta il concetto dell’amore come indispensabile.

“Silverado è l’orizzonte, un’avventura non ancora vissuta e scoperta” ha spiegato Joe Bastianich in occasione del lancio dell’EP. “Per me rappresenta il viaggio verso l’ignoto, quello che ci aspetta, quella frenesia che ci prende quando siamo consapevoli che il viaggio è più importante della destinazione. In questo disco vi porto in viaggio con me, nell’America più vera in cui ogni luogo, ogni terra attraversata, ha una sua vibe e un proprio sound”.

“Silverado per noi e Joe rappresenta un nuovo viaggio, un nuovo feeling con la musica che amiamo, che scriviamo e che abbiamo sempre portato in giro per il mondo” ha invece commentato La Terza Classe. “Stavolta abbiamo voluto infondere di novità e di attualità quello che è il nostro sound caratteristico”.