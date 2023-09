Antico Vinaio e Joe Bastianich a New York lanciano la schiacciata da colazione

di Manuela Chimera 28 Settembre 2023

Mettete Joe Bastianich e l’Antico Vinaio in cucina insieme e quello che avrete sarà una schiacciata da colazione. Il che è una splendida idea, non ci lamentiamo assolutamente della cosa. Perché chi ha detto che a colazione bisogna mangiare solo il cornetto? W la colazione salata (che oltretutto evita di avere fame dopo poche ore). Anche se non tutti, leggendo i Commenti, la pensano in questo modo.

Joe Bastianich lancia la schiacciata da colazione

Continua la collaborazione fra Joe Bastianich e l’Antico Vinaio. Nel 2019 Bastianich e Tommaso Mazzanti avevano aperto il locale a New York, salvo poi aprire poco dopo insieme a Los Angeles. E proprio quest’anno avevano raddoppiato a New York.

Proprio dal locale della Grande Mela arriva l’idea di proporre la schiacciata a colazione. Sugli account Instagram di Joe Bastianich e dell’Antico Vinaio a New York, ecco che veniamo a sapere che hanno deciso di lanciare a colazione la loro prima Breakfast Egg. Con tanto di offerta promozionale: il primo che si presenterà nel locale può assaggiarla gratuitamente.

Il post è corredato da un video dove Joe Bastianich, con cappello in stile Indiana Jones in testa (qualcuno gli dica che Pechino Express è finito), prende una schiacciata di proporzioni titaniche e con un coltellaccio la taglia in due.

Che dire? Bella idea per chi non vuole fare una colazione dolce. Perché è ora di sdoganare la colazione salata anche qui da noi. E faccio coming out per prima: in vacanza quest’anno non riuscendo a trovare delle fette biscottate, pane o biscotti che potessi mangiare (causa svariati problemi di allergia), mi sono dovuta rassegnare a mangiare cracker salati spalmati con marmellata. E devo dire che non erano niente male.

Ma torniamo al nostro Bastianich Jones. I commenti al post diciamo che sono abbastanza bilanciati: c’è chi è a favore di una schiacciata a colazione e chi continua a preferire il dolce. Qualcuno fa ironicamente notare che quella schiacciata potrebbe costare la modica cifra di 45 dollari.

C’è anche chi non è convinto dell’abbinata schiacciata + uovo visto che non è una proposta tipica fiorentina. Ma suvvia, siamo negli States, è normale che la proposta culinaria venga adeguata ai gusti loco locali.

A qualcuno quest’idea proprio non piace e parla di una “schiacciata rovinata” (beh, diciamo che poteva tagliarla con un po’ più di grazia, come gli viene fatto notare anche qualche fan). C’è poi anche chi non deve aver capito al primo colpo che tale schiacciata sarà proposta nel locale di New York, visto che si lamenta del fatto che l’Antico Vinaio comincia a fare di queste americanate. Fortunatamente c’è già chi ha fatto notare che ci sta visto che il ristorante in questione è in America, dopotutto.