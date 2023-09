Joe Bastianich lancia il misterioso appello “Free Barbara d’Urso”

di Manuela Chimera 7 Settembre 2023

Joe Bastianich, l’uomo del mistero. L’ex giudice di MasterChef Italia ha infatti pubblicato sui suoi social una foto dove lo si vede in piedi sulle scale della Stazione di Milano Centrale, maglietta nera, jeans, scarpe da ginnastica e l’immancabile cappellino da baseball, mentre regge in alto un cartello con su scritto “Free Barbara D’Urso”. Un messaggio criptico in codice? Beh, non proprio, in realtà potrebbe esserci una spiegazione semplicissima.

Joe Bastianich e quel cartello pro Barbara D’Urso

Anche chi sostiene di non guardare mai la tv (ma stranamente è sempre bene informato sui fatti), ormai saprà che Barbara D’Urso è stata messa da parte da Pomeriggio 5: il programma, infatti, è stato affidato a Myrta Merlino.

Ora, non sta a noi discutere sul giro di vite dato da Pier Silvio Berlusconi da quando è alla guida di Mediaset: Barbara D’Urso è solamente uno dei tanti volti noti di Mediaset ad essere stato gentilmente lasciato a casa. E non sta neanche a noi discutere se questo cambio alla guida del programma sia un bene o un male. Anche qui il pubblico è spaccato in due: c’è chi sostiene che Myrta Merlino sia una copia della D’Urso e chi parla di un ritmo troppo soporifero (tanto che il regista amico di Merlino è stato mandato via dopo la prima puntata).

Quello che a noi interessa è quel cartello di Joe Bastianich. Il fatto è che a seguito del benservito da parte di Mediaset, qualche giorno fa Barbara D’Urso sui suoi profili social aveva pubblicato una foto dove la si vedeva con in mano il New York Times. Nella didascalia la D’Urso rivelava che quello era il suo primo giorno di scuola e che avrebbe vissuto a Londra per un po’ di tempo. Infine aveva chiuso sostenendo che si trattava dell’inizio di una nuova avventura.

Quindi Barbara D’Urso è andata a Londra per studiare inglese. E Bastianich cosa c’entra in tutto ciò? Beh, i due sono amici di vecchia data, tanto che nel 2015 la conduttrice era stata ospite a Natale da Bastianich a New York.

Mettendo insieme l’improvviso amore di Barbara D’Urso per l’inglese e l’appello di Bastianich, ecco che è stato ipotizzato che magari i due possano avere organizzato una collaborazione insieme. O magari hanno in progetto un programma insieme. Qualcuno parla anche di un viaggio e visto che Joe Bastianich è il vincitore in carica di Pechino Express, che i due non stiano valutando una collaborazione con quel programma? Magari con D’Urso concorrente e Bastianich alla conduzione insieme a Costantino Della Gherardesca e Enzo Miccio?

Staremo a vedere.

