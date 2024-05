Joe Bastianich sta male e abbandona l’Isola dei Famosi

Questi sono gli anni degli chef nei reality show, è evidente. Infatti parliamo di un Joe Bastianich molto lontano dai fornelli, cosa che probabilmente lo ha destabilizzato: sta male, tanto da preoccupare colleghi e staff e decidere di abbandonare l’Isola dei Famosi.

Il pasticciere Damiano Carrara ha appena vinto Pechino Express, mentre Joe Bastianich potrebbe rinunciare al trionfo a causa di un malessere molto violento, che per ora rimane avvolto dal mistero. Pochi i dettagli e stringate le testimonianze da parte degli altri concorrenti.

Joe Bastianich fuori gioco sull’Isola

Non è la prima volta che Joe Bastianich abbandona temporaneamente Playa Espianda: era già stato male poco tempo fa, per poi tornare a gareggiare dopo accertamenti medici. La salute a quanto pare ha fatto di nuovo cilecca, e lascia il giorno per un tempo ancora indeterminato: “ragazzi, stanotte è stato davvero male” spiega Valentina Vezzali – ex schermitrice italiana sull’Isola – “ha vomitato l’anima e l’hanno portato via. Ha iniziato a vomitare quando voi siete andati via, io invece ce l’avevo a fianco e gli ho suggerito di fare un controllo“.

Insomma sembrerebbe una ricaduta ma è ancora tutto da scoprire, perché la compagna di avventure ipotizza un’indigestione – “non ha digerito la farina“. Povero Joe, ha affrontato questo reality da finto naufrago come un “viaggio esistenziale” (sue stesse parole), e i risultati sono questi: sta ripetutamente male e, per di più, i compagni non lo amano in modo particolare. Tiriamo la somma per questi chef che vanno sull’Isola – considerato anche Edoardo Franco campione di Masterchef, fatto fuori dal Covid: altro che Honduras, dovrebbero restare in cucina.