Jovanotti si improvvisa food blogger, e spiega la ricetta delle “ova alla Jova”

La bellezza delle vetrina dei social è che, per apparirvi, è sufficiente avere una telecamera frontale e l’autostima necessaria ad aprirla. Il resto è tutto in discesa: broadcast yourself, direbbero gli storici del web. Jovanotti ascolta, e si lancia in un’incursione a tema cibo.

Non è la prima volta, ricorderanno i nostri lettori più attenti: Lorenzo Cherubini era già apparso su di questi schermi con la sua colazione a base di caffè e burro, con quest’ultimo mischiato nel primo. Le lancette sono andate in avanti, e salutato il pasto più importante della giornata si approda al pranzo. Il menu prevede le “ova alla Jova“.

Ma che cosa sono le “ova alla Jova”?

Trattasi di un’invenzione datata 2018 merito di Maria Vittoria Griffoni, cuoca del nostro protagonista; stando a quanto si legge su Cooklist.it. Ma in quelle apparse più di recente sul profilo TikTok del nostro, spiega lui, sono “una nuova ricetta”, e l’esame del palato promette che “sanno di marshmallow del paradiso”. Se lo dice lui.

Su Youtube c’è un reperto di sette anni fa in cui Jovanotti le prepara assieme a Griffoni. Il tutorial è abbastanza chiaro da smontare la magia: trattasi di albumi montati a neve e poi cotti in forno su cui si poggia poi sopra un tuorlo crudo. Spiega Griffoni: “Il tuorlo dell’uovo, invece di metterlo al centro come nella ricetta classica, lo sbattiamo, lo montiamo, lo condiamo e lo mettiamo sia sopra sia sotto così da creare la crosta”.

Jovanotti parla di paradiso e spiega che accompagnerà le sopracitate ova con un’insalata, che però mai appare su schermo: non ci sarà dato sapere se preparata “alla Jova” o meno. La ricetta si è riguadagnata la viralità, nel frattempo, così come aveva fatto nel 2018; e ora come allora c’è chi, nei commenti, gli fa presente che la carbonara è meglio.